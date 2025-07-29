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Лидеру Тайваня закрыли Нью-Йорк

США не пустят к себе главу администрации острова, чтобы не злить Китай

Администрация Белого дома отказала лидеру Тайваня Лай Циндэ в транзитной остановке в Нью-Йорке на пути в страны Центральной Америки. Согласно источникам, решение было принято из-за возражений Пекина. Но если в прежние годы в Вашингтоне редко прислушивались к мнению китайской стороны на этот счет, то сейчас администрация Трампа решила не раздражать Пекин в момент, когда идут американо-китайские торговые переговоры и подготовка к возможной встрече главы Белого дома с председателем КНР Си Цзиньпином.

Лидер Тайваня Лай Циндэ

Лидер Тайваня Лай Циндэ

Фото: Mengshin Lin / AP

Лидер Тайваня Лай Циндэ

Фото: Mengshin Lin / AP

По данным нескольких западных СМИ, в августе глава тайваньской администрации Лай Циндэ (другой вариант имени — Уильям Лай) планировал визит в Парагвай, Гватемалу и Белиз — те немногие страны, которые официально признают независимость острова. А по пути туда хотел остановиться 4 августа в Нью-Йорке. Якобы он даже успел обратиться в один американский консервативный аналитический центр с просьбой организовать для него мероприятие. А уже 14 августа, по пути назад, господин Лай собирался залететь в Даллас.

Однако, как стало известно на этой неделе от различных источников агентств Reuters, Bloomberg и газеты Financial Times, в транзитной остановке в Нью-Йорке главе тайваньской островной администрации было отказано.

Это произошло исключительно по причине возражений со стороны Пекина, дружно отметили многочисленные чиновники, знакомые с ситуацией.

С начала 1990-х годов все действующие лидеры Тайваня останавливались в США по пути в другие страны, и каждый раз Китай, считающий Тайвань неотъемлемой частью своей территории, выступал с резкой критикой как властей в Тайбэе, так и американских администраций, позволяющих остановку на своей территории.

Как правило, все ограничивалось риторическими перепалками, однако иногда такие поездки провоцировали усиление напряженности между Пекином, с одной стороны, и Тайбэем и Вашингтоном — с другой. Так, в 1995 году выступление в Корнелльском университете тогдашнего тайваньского лидера Ли Дэнхуэя, заявляющего об острове как об отдельном от КНР субъекте международного права, было встречено серией китайских военных маневров и учебными запусками ракет вблизи острова, что вскоре перетекло в так называемый Третий кризис в Тайваньском проливе.

Впрочем, американское руководство гневная реакция Пекина на заезды в Штаты тайваньских чиновников никогда особо не волновала. «Транзитные визиты высокопоставленных тайваньских чиновников, включая президентов (имеются в виду главы тайваньской администрации.— “Ъ”), через территорию США соответствуют прежней практике и полностью соответствуют нашей давней политике»,— утверждали не так давно и в администрации Дональда Трампа.

Нынешнее решение Белого дома не пустить в США Лай Циндэ было воспринято многими в самих Штатах как знак смягчения традиционно жесткой политики Трампа в отношении Китая на фоне идущих торговых переговоров двух стран и возможной подготовки к личной встрече президента США с председателем КНР Си Цзиньпином.

Еще в мае вслед за введением Китаем ограничений на экспорт редкоземельных металлов в США администрация Дональда Трампа решила воздержаться от принятия жестких мер в отношении Пекина. А 28 июля, когда министр финансов США Скотт Бессент и вице-премьер Китая Хэ Лифэн начали третий раунд торговых переговоров в Стокгольме, Министерство торговли США, как выяснило FT, получило указание заморозить запланированные меры экспортного контроля в отношении КНР — как раз ввиду идущих обсуждений о тарифах и на фоне возможной подготовки к встрече лидеров двух стран.

О вероятности встречи главы Белого дома как с лидером КНР, так и президентом России Владимиром Путиным в Китае в сентябре ранее сообщала газета The Times со ссылкой на источники. Однако 28 июля Дональд Трамп заявил, что ему «больше неинтересно разговаривать с Путиным», а днем позже сказал, что он не добивается никакого саммита и с лидером Китая. «Это неверно, я ничего не добиваюсь! Я могу поехать в Китай, но это было бы только по приглашению председателя Си, которое было направлено. В противном случае никакого интереса!» — написал американский президент в соцсети Truth Social во вторник.

Между тем явный настрой Трампа сделать Тайвань, по сути, разменной монетой в непростых отношениях США с Китаем понравился в самой Америке далеко не всем.

«Решение Трампа отказать президенту Лаю в разрешении на посещение Нью-Йорка посылает опасный сигнал: Соединенные Штаты могут быть запуганы Пекином, чтобы заставить его замолчать по вопросу Тайваня. Это победа Си. Будем надеяться, что это не свидетельствует об опасных изменениях в политике США»,— написала в соцсети Х экс-спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, чей визит в Тайбэй в 2022 году спровоцировал очередную эскалацию в Тайваньском проливе.

Схожие опасения выразила агентству Bloomberg и дипломат Лора Розенбергер, до недавнего времени возглавлявшая Американский институт на Тайване, де-факто дипмиссию Штатов на острове. «В то время, когда Пекин применяет все более жесткие меры принуждения в отношении Тайбэя, США должны послать четкий сигнал о приверженности давним прецедентам, не позволяя Пекину снова менять правила игры»,— отметила она.

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Недопуск главы Тайваня на территорию США (хотя неясно, отказали ли ему лишь в разрешении на посещение Нью-Йорка, оставив при этом право заехать в Даллас) совершенно очевидно обрадовал Пекин и обеспокоил власти в Тайбэе. Впрочем, на острове предпочли сделать хорошую мину при плохой игре. И уже в понедельник, на первых сообщениях об отказе Белого дома разрешить Лай Циндэ транзит через Нью-Йорк, в его офисе заявили, что никто никуда вообще и не собирался. «Учитывая недавние усилия по ликвидации последствий тайфуна на юге Тайваня, взаимные тарифные меры США и Тайваня и развитие ситуации в регионе, президент в настоящее время не планирует зарубежных визитов в ближайшем будущем»,— отметила представитель островной администрации Карен Ко.

Наталия Портякова

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