Кемеровская фирма установит воронежские весогабаритные рамки за 318,5 млн

Победителем аукциона на организацию автоматических пунктов весогабаритного контроля транспорта в Воронежской области стало кемеровское ООО «Инженерный центр "АСИ"». Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Контракт с компанией заключен. Она снизила начальную цену с 325 млн руб. до 318,5 млн руб. Второй участник аукциона, имя которого не раскрывается, предлагал выполнить работы за 320,1 млн руб.

Подрядчику предстоит установить пять пунктов весового и габаритного контроля транспорта до 31 октября.

По данным Rusprofile, ООО «Инженерный центр "АСИ"» зарегистрировано в 1991 году в Кемерово. Основной вид деятельности — производство промышленного оборудования для взвешивания и дозировки. Уставный капитал — 200 тыс. руб. Гендиректор — Игорь Бучин. Ему также принадлежит 12,5% компании, столько же у Сергея Ворончихина, Натальи Самойловой, Евгения Шамшина, Станислава Кирницкого, Алексея Петрова, Андрея Василькова, по 3,13% — у Андрея (Игоревича) Юшкевич и Екатерины (Игоревны) Юшкевич, долей в 6,25% владеет Эмилия Юшкевич. Выручка компании в 2024 году составила 1,8 млрд руб., чистая прибыль — 267 млн руб.

Согласно аукционной документации, техническим обслуживанием и содержанием автоматизированной системы весогабаритного контроля в регионе будет заниматься ПАО «Ростелеком». Компания стала единственным участником торгов и получила контракт по начальной цене в 59,9 млн руб.

Кабира Гасанова