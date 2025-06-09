На техобслуживание воронежских весогабаритных рамок выделили почти 60 млн рублей

Казенное учреждение Воронежской области «Региональный центр безопасности» объявило аукцион на техобслуживание и содержание автоматизированной системы весогабаритного контроля в регионе. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Начальная цена контракта — 59,9 млн руб. Источник финансирования — облбюджет.

Контракт будет действовать до 28 февраля 2026 года. Подрядчику предстоит обслуживать и содержать девять пунктов весогабаритного контроля на территории региона: «Острогожск», «Должик», «Колодезный», «Латное», «Новосильское», «Новоживотинное», «Нижний Кисляй», «Бутурлиновка», «Семеновка».

В конце мая «Региональный центр безопасности» заключил контракт на «восстановление работоспособности» автоматических пунктов весогабаритного контроля в регионе с московской компанией «Тензо-М интегратор» за 76,8 млн руб.

В прошлом году «Ростелеком» выиграл контракты на поставку и установку трех пунктов весогабаритного контроля в Воронежской области за 184,8 млн руб., на техобслуживание соответствующей системы за 55,5 млн руб. и на передачу данных в систему за 2 млн руб.

Егор Якимов