В Воронежской области выделили 325 млн на установку весогабаритных пунктов

Казенное учреждение Воронежской области «Региональный центр безопасности» объявило аукцион на организацию автоматических пунктов весогабаритного контроля транспорта в регионе. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Начальная цена контракта — 325 млн руб. Источник финансирования — облбюджет.

Подрядчику предстоит выполнить работы до 31 октября. Всего необходимо установить пять пунктов весового и габаритного контроля. Заявки на участие в аукционе подаются до 15 июля. Итоги подведут 17 июля.

Из аукционной документации также следует, что подряд на техобслуживание и содержание автоматизированной системы весогабаритного контроля в регионе достался ПАО «Ростелеком». Компания единственная подала заявку на участие в торгах, контракт с ней был заключен по начальной цене в 59,9 млн руб.

В конце мая «Региональный центр безопасности» заключил контракт на «восстановление работоспособности» автоматических пунктов весогабаритного контроля в регионе с московской компанией «Тензо-М интегратор» за 76,8 млн руб.

В прошлом году «Ростелеком» выиграл контракты на поставку и установку трех пунктов весогабаритного контроля в Воронежской области за 184,8 млн руб., на техобслуживание соответствующей системы за 55,5 млн руб. и на передачу данных в систему за 2 млн руб.

Егор Якимов