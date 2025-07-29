В Верховном суде открылась вакансия председателя
Высшая квалификационная коллегия судей объявила об открытии вакансии на должность главы Верховного суда РФ. Список кандидатов будут формировать до 25 августа 2025 года.
Претенденты могут подать заявления с 10:00 до 18:00 с понедельника по четверг и с 10.00 до 16.45 по пятницам, исключая время обеда. Адрес приема документов: Москва, улица Барикадная, 8, строение 4, каб. №105.
Председатель Верховного суда Ирина Подносова умерла 22 июля. Ее похороны прошли в городе Луге Ленинградской области. Предварявшую их церемонию прощания в Москве посетил президент Владимир Путин.
Подробнее о церемонии прощания с Ириной Подносовой — в материале «Без лишних слов».