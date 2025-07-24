Без лишних слов

В Центральной клинической больнице при управлении делами президента 24 июля прошла церемония прощания с председателем Верховного суда (ВС) РФ Ириной Подносовой. Проводить ее пришли Владимир Путин, главные силовики страны, а также высокопоставленные политики и известные юристы. Траурных речей мероприятие не предусматривало.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова умерла 22 июля после тяжелой болезни

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова умерла 22 июля после тяжелой болезни

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Церемония должна была начаться в полдень, но задержалась почти на час: ждали приезда президента. В это время вход в траурный зал был закрыт для посетителей, не имевших допуска ФСО. Владимир Путин пришел попрощаться не только с председателем ВС, но и со своей однокурсницей: Ирина Подносова тоже окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова (ныне — Санкт-Петербургский госуниверситет) в 1975 году.

«Президент с букетом темных роз подошел к открытому гробу усопшей и в знак скорби и памяти склонил голову, поцеловал саван и перекрестился»,— передал из траурного зала корреспондент ТАСС.

После этого глава государства лично выразил соболезнования близким госпожи Подносовой. Не менее четверти часа Владимир Путин разговаривал с родными судьи, вспоминая, каким добрым и честным человеком она была, а затем со слезами на глазах крепко их обнял, сообщил ТАСС.

Задержался у гроба и председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, который также входит в число однокурсников покойной. Он долго задумчиво постукивал рукой по его краю, после чего отошел, чтобы поговорить с родственниками усопшей. Из Санкт-Петербурга попрощаться с Ириной Подносовой приехал председатель Конституционного суда Валерий Зорькин. Также среди прибывших были глава МВД Владимир Колокольцев, генпрокурор РФ Игорь Краснов, глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, начальник государственно-правового управления президента России Лариса Брычева, председатель Ассоциации юристов России, бывший премьер Сергей Степашин и президент Федеральной палаты адвокатов Светлана Володина.

Судьи и сотрудники ВС приехали организованно на нескольких автобусах, но быстро растворились среди других посетителей, потому что на этот раз почти никто из прибывших не надел судейский мундир. В «гражданской» одежде пришли попрощаться с руководителем первый зампред ВС Петр Серков и председатель Совета судей Виктор Момотов, а также врио председателя ВС Юрий Иваненко и председатель Мосгорсуда Михаил Птицын. Постепенно на ступеньках перед траурным залом выстроилась очередь. В этот плотный поток внезапно вклинилась председатель Совета федерации Валентина Матвиенко в сопровождении председателя комитета по конституционному законодательству верхней палаты Андрея Клишаса: она приехала сразу по окончании пресс-конференции, посвященной итогам работы в весеннюю сессию. Ближе к трем часам, под самый конец церемонии, на ступеньках появился спикер Госдумы Вячеслав Володин, который приехал с другой панихиды: в первой половине дня он прощался с коллегой Михаилом Тарасенко на Троекуровском кладбище.

Церемония прошла без публичных выступлений. Хотя рядом с гробом в траурном зале стоял микрофон, никто из пришедших не попытался им воспользоваться. Завершилась она символично — под раскаты грома.

Ирина Подносова не была публичным человеком. Она редко общалась с СМИ и появлялась на публике. Год с небольшим, который судья провела во главе инстанции, не дает в полной мере оценить результат ее работы. Тем не менее в кулуарах провожающие вспомнили знаковые инициативы ВС (например, поправки к Уголовному кодексу, смягчающие сроки по наиболее распространенной, «наркотической» ст. 228). По общему мнению, это стало возможным именно благодаря профессионализму покойной и ее принципиальной позиции.

По данным “Ъ”, Ирину Подносову похоронят в городе Луге Ленинградской области.

Анастасия Корня