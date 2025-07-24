Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Без лишних слов

В Москве простились с председателем Верховного суда Ириной Подносовой

В Центральной клинической больнице при управлении делами президента 24 июля прошла церемония прощания с председателем Верховного суда (ВС) РФ Ириной Подносовой. Проводить ее пришли Владимир Путин, главные силовики страны, а также высокопоставленные политики и известные юристы. Траурных речей мероприятие не предусматривало.

Председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова умерла 22 июля после тяжелой болезни

Председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова умерла 22 июля после тяжелой болезни

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова умерла 22 июля после тяжелой болезни

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Церемония должна была начаться в полдень, но задержалась почти на час: ждали приезда президента. В это время вход в траурный зал был закрыт для посетителей, не имевших допуска ФСО. Владимир Путин пришел попрощаться не только с председателем ВС, но и со своей однокурсницей: Ирина Подносова тоже окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова (ныне — Санкт-Петербургский госуниверситет) в 1975 году.

«Президент с букетом темных роз подошел к открытому гробу усопшей и в знак скорби и памяти склонил голову, поцеловал саван и перекрестился»,— передал из траурного зала корреспондент ТАСС.

После этого глава государства лично выразил соболезнования близким госпожи Подносовой. Не менее четверти часа Владимир Путин разговаривал с родными судьи, вспоминая, каким добрым и честным человеком она была, а затем со слезами на глазах крепко их обнял, сообщил ТАСС.

Задержался у гроба и председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, который также входит в число однокурсников покойной. Он долго задумчиво постукивал рукой по его краю, после чего отошел, чтобы поговорить с родственниками усопшей. Из Санкт-Петербурга попрощаться с Ириной Подносовой приехал председатель Конституционного суда Валерий Зорькин. Также среди прибывших были глава МВД Владимир Колокольцев, генпрокурор РФ Игорь Краснов, глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, начальник государственно-правового управления президента России Лариса Брычева, председатель Ассоциации юристов России, бывший премьер Сергей Степашин и президент Федеральной палаты адвокатов Светлана Володина.

Чем известна умершая председатель Верховного суда Ирина Подносова

Читать далее

Судьи и сотрудники ВС приехали организованно на нескольких автобусах, но быстро растворились среди других посетителей, потому что на этот раз почти никто из прибывших не надел судейский мундир. В «гражданской» одежде пришли попрощаться с руководителем первый зампред ВС Петр Серков и председатель Совета судей Виктор Момотов, а также врио председателя ВС Юрий Иваненко и председатель Мосгорсуда Михаил Птицын. Постепенно на ступеньках перед траурным залом выстроилась очередь. В этот плотный поток внезапно вклинилась председатель Совета федерации Валентина Матвиенко в сопровождении председателя комитета по конституционному законодательству верхней палаты Андрея Клишаса: она приехала сразу по окончании пресс-конференции, посвященной итогам работы в весеннюю сессию. Ближе к трем часам, под самый конец церемонии, на ступеньках появился спикер Госдумы Вячеслав Володин, который приехал с другой панихиды: в первой половине дня он прощался с коллегой Михаилом Тарасенко на Троекуровском кладбище.

Церемония прошла без публичных выступлений. Хотя рядом с гробом в траурном зале стоял микрофон, никто из пришедших не попытался им воспользоваться. Завершилась она символично — под раскаты грома.

Ирина Подносова не была публичным человеком. Она редко общалась с СМИ и появлялась на публике. Год с небольшим, который судья провела во главе инстанции, не дает в полной мере оценить результат ее работы. Тем не менее в кулуарах провожающие вспомнили знаковые инициативы ВС (например, поправки к Уголовному кодексу, смягчающие сроки по наиболее распространенной, «наркотической» ст. 228). По общему мнению, это стало возможным именно благодаря профессионализму покойной и ее принципиальной позиции.

По данным “Ъ”, Ирину Подносову похоронят в городе Луге Ленинградской области.

Анастасия Корня

Фотогалерея

Прощание с Ириной Подносовой

Предыдущая фотография
Траурная процессия у здания Центральной клинической больницы №1 в Москве

Траурная процессия у здания Центральной клинической больницы №1 в Москве

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин (слева)

Председатель Госдумы Вячеслав Володин (слева)

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Военнослужащие на церемонии прощания с Ириной Подносовой

Военнослужащие на церемонии прощания с Ириной Подносовой

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин

Председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Участники церемонии прощания

Участники церемонии прощания

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Полномочный представитель президента РФ в Конституционном суде Дмитрий Мезенцев

Полномочный представитель президента РФ в Конституционном суде Дмитрий Мезенцев

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев (слева)

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев (слева)

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников (слева)

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников (слева)

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Председатель Мосгорсуда Михаил Птицын (слева)

Председатель Мосгорсуда Михаил Птицын (слева)

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Генеральный прокурор России Игорь Краснов (слева)

Генеральный прокурор России Игорь Краснов (слева)

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Желающие проститься с Ириной Подносовой у Центральной клинической больницы №1

Желающие проститься с Ириной Подносовой у Центральной клинической больницы №1

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Ирина Подносова проработала судьей более 35 лет, став первой женщиной, возглавившей Верховный суд

Ирина Подносова проработала судьей более 35 лет, став первой женщиной, возглавившей Верховный суд

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 14

Траурная процессия у здания Центральной клинической больницы №1 в Москве

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин (слева)

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Военнослужащие на церемонии прощания с Ириной Подносовой

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Участники церемонии прощания

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Полномочный представитель президента РФ в Конституционном суде Дмитрий Мезенцев

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев (слева)

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников (слева)

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Председатель Мосгорсуда Михаил Птицын (слева)

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Генеральный прокурор России Игорь Краснов (слева)

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Желающие проститься с Ириной Подносовой у Центральной клинической больницы №1

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Ирина Подносова проработала судьей более 35 лет, став первой женщиной, возглавившей Верховный суд

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Смотреть

  • Газета «Коммерсантъ» №132 от 25.07.2025, стр. 3

Подписывайтесь на тему:

Новости компаний Все