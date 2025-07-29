«Нужна команда, и она у меня есть»

В Березовском (город-спутник Екатеринбурга) завершился второй в этом году конкурс по отбору кандидатов на должность градоначальника. Первый состоялся шесть месяцев назад, но избранная мэром начальник отдела инвестиционного развития местной администрации Юлия Маслакова отказалась управлять муниципалитетом. Пять участников нового конкурса рассказали о своих планах: открыть памятник Иисусу Христу, создать Аллею героев специальной военной операции (СВО) и сделать бюджетные профессии «престижными». В итоге комиссия выбрала двух кандидатов, за которых предстоит проголосовать депутатам думы Березовского — нынешнего главу Евгения Писцова и вице-мэра Артура Садреева.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Березовского муниципального округа Евгений Писцов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Глава Березовского муниципального округа Евгений Писцов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Конкурсная комиссия допустила до презентации программ развития Березовского и прохождения индивидуального собеседования (заключительного, второго этапа) всех пятерых претендентов, которые подали документы. Среди них повторно участвуют действующий градоначальник Евгений Писцов и директор компании «Ненашев и партнеры» Игорь Ненашев, а впервые — психолог Елена Перминова, член молодежного горсовета Анна Гуцеловская и вице-мэр по социальным вопросам Артур Садреев.

На первый конкурс на должность мэра Березовского заявились 10 человек, по итогам второго этапа отбора депутатом было предложено голосовать за Евгения Писцова или за сотрудницу мэрии Юлию Маслакову. Ожидалось, что чиновница сыграет роль «технического» кандидата господина Писцова. Однако из-за конфликта главы с депутатским корпусом в поддержку госпожи Маслаковой на заседании думы в январе неожиданно выступили 17 из 23 парламентариев. На собственную инаугурацию Юлия Маслакова не явилась, Евгений Писцов продолжил работать в должности мэра. В марте суд удовлетворил иск чиновницы к думе Березовского и признал решение об ее избрании недействительным.

Первой выступила кандидат Елена Перминова, заявив, что Березовскому нужен «лидер высокой духовности, внутреннего света и чистоты, добивающийся целей законным и честным путем». «Считаю себя идеальным кандидатом на эту должность. Я умею добывать ресурсы и захватывать сердца людей. Только у меня есть талант превратить Березовский в город-королевство»,— заверила она. Госпожа Перминова пояснила, что в случае прихода к власти приступит к строительству «красивого дворца администрации», возведению памятника Богородице и Иисусу Христу и приглашению в город «лидеров стран, которые дружелюбны к нам».

Член комиссии, первый заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области Вадим Дубичев заверил собравшихся, что кандидат «точно не списывала свой доклад из интернета». После отказа Елены Перминовой отвечать на вопросы об основах местного самоуправления, комиссия передала слово другим претендентам.

Анна Гуцеловская сообщила о намерении возвести в Березовском медицинский колледж, избавить город от борщевика, создать Аллею героев СВО и усилить помощь общественным организациям по поддержке бойцов.

«Заместитель главы по социальной политике не способствует развитию небольших организаций, в нашем городе такого быть не должно. Любая помощь, которая требуется общественникам, должна быть осуществлена»,— подчеркнула она.

Кандидата поддержала член комиссии, депутат гордумы Татьяна Пермякова, призвав «выигравшего кандидата» реализовать пункты программы госпожи Гуцеловской. К ее словам присоединился Вадим Дубичев.

«Раздел об участниках СВО, вы относитесь к теме искренне, это дорогого стоит, буду голосовать за то, чтобы представить вашу кандидатуру думе, только за это»,— сказал он.

О необходимости дополнительной поддержки участников СВО заявил и кандидат Игорь Ненашев, он предложил создать координационный совет общественных организаций по помощи бойцов. «Любой общественник мог бы туда прийти, и ему подсказали, где он может помочь»,— пояснил он. Господин Ненашев добавил, что в случае избрания намерен выстроить оптимальную работу в сфере ЖКХ, создать полигон для снега и завершить затянувшуюся реконструкцию очистных сооружений.

«Моя программа осталась неизменной с первых выборов, было лень что-то менять, я чувствую, что именно в этой сфере я могу дать экспертные оценки и мнения»,— отметил претендент.

Евгений Писцов в начале выступления подчеркнул, что за 10 лет «укрепил Березовский в пятерке лучших муниципалитетов области». «Для эффективного решения всего комплекса задач нужна команда, и в отличие от других участников конкурса она у меня есть»,— заверил претендент. Господин Писцов пояснил, что за 13 лет руководства муниципалитетом бюджет города увеличился с 1 до 7 млрд руб., на территории построили четыре новых микрорайона и ввели более 1 млн кв. м жилья.

«Многое достижимо в среднесрочной перспективе при условии слаженной и конструктивной работы администрации и думы»,— обратился к собравшимся кандидат.

Последним выступил Артур Садреев, который сообщил комиссии, что является технократом. «Я стремлюсь выстроить идеальную систему с минимизацией ручного управления. Большинство процессов в нашей деятельности повторяются, для каждого из процессов нужен свой алгоритм»,— сказал он, добавив, что в случае избрания сделает бюджетные профессии «престижными, высокооплачиваемыми и человекоориентированными».

Заслушав выступления и проведя индивидуальные собеседования с претендентами, комиссия отобрала из пяти претендентов на должность главы Березовского Евгения Писцова и Артура Садреева. Председатель комиссии, глава Южного управленческого округа региона Владимир Шауракс пояснил журналистам, что утвержденные кандидаты имеют «управленческий потенциал и вовлеченность в решение вопросов местного значения». «В этом они чувствуют себя более уверенно по сравнению с другими кандидатами, оперируют конкретными фактами и стратегиями»,— заверил он.

В разговоре с «Ъ-Урал» Артур Садреев сообщил, что не рассчитывает обойти Евгения Писцова при голосовании в думе. «Участвую, чтобы получить новый опыт, пообщаться с коллегами»,— пояснил вице-мэр.

Депутаты думы Березовского рассмотрят вопрос об избрании градоначальника и перечень кандидатов, отобранных конкурсной комиссией, на заседании в четверг, 31 июля.

Источник «Ъ-Урал» в правительстве Свердловской области сообщил, что областные власти договорились с думой Березовского и экс-главой муниципалитета Вячеславом Брозовским (сейчас.— депутат заксобрания региона, генеральный директор группы компаний Brozex), который контролирует большинство в местной думы, о переизбрании мэром Евгения Писцова на новый, четвертый срок. Собеседник добавил, что в 2026 году господин Писцов может перейти «на повышение» в областное правительство или стать депутатом заксобрания.

Василий Алексеев, Березовский