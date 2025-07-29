Бывший гендиректор «Красного якоря» объявлен в международный розыск

Бывшего руководителя завода «Красный якорь» и экс-спикера гордумы Нижнего Новгорода Дмитрия Барыкина, скрывшегося от следствия, объявили в международный розыск. Об этом стало известно из доклада апелляционного судьи Мосгорсуда на заседании по обжалованию заочного ареста нижегородского предпринимателя его адвокатом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Местонахождение Барыкина неизвестно», — сообщил судья. Рассмотреть жалобу защиты суд не смог, так как адвокат уехал в отпуск и в ходатайстве просил отложить заседание на 25 августа или позже. Однако в апелляционном суде по закону обязаны рассмотреть жалобу на арест обвиняемого в течение трех суток после ее получения. Поэтому заседание было отложено на 30 июля, несмотря на отпуск защитника и его просьбу отсрочить процесс.

Как писал «Ъ-Приволжье», в апреле текущего года Дмитрию Барыкину было присвоено звание «Заслуженный предприниматель Нижегородской области», а в июне Тверской райсуд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о его заочном аресте. Топ-менеджеру инкриминировали четыре эпизода совершения особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации средств, полученных преступным путем (ст. 174 УК РФ). Предполагаемые преступления были совершены в московском регионе, но фабулу преступления следствие пока не раскрывает. В АО «Завод Красный Якорь» заявили, что с деятельностью предприятия это уголовное дело не связано. В середине июля полномочия Дмитрия Барыкина, как гендиректора завода, были прекращены и предприятие возглавил Андрей Корчагин.

Андрей Репин