Нижегородское АО «Завод "Красный якорь"» возглавил Андрей Корчагин
Дмитрий Барыкин покинул должность гендиректора завода «Красный якорь»
Андрей Корчагин назначен генеральным директором нижегородского завода «Красный якорь». По данным СПАРК-Интерфакс, к своим обязанностям он приступил 14 июля. Также господин Корчагин остается генеральным директором и единственным владельцем ООО «ТОР Инжиниринг».
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Полномочия предыдущего генерального директора завода «Красный якорь» Дмитрия Барыкина прекращены 13 июля.
Как писал «Ъ-Приволжье», в начале июня Дмитрий Барыкин был заочно арестован и объявлен в розыск. Его обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (отмывание денег или имущества, приобретенных в результате преступления). Уголовное дело в отношении господина Барыкина с его работой на заводе «Красный якорь» не связано.
АО «Завод "Красный якорь"» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 1993 году. Предприятие занимается производством цепей различного назначения.