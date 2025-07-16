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Нижегородское АО «Завод "Красный якорь"» возглавил Андрей Корчагин

Дмитрий Барыкин покинул должность гендиректора завода «Красный якорь»

Андрей Корчагин назначен генеральным директором нижегородского завода «Красный якорь». По данным СПАРК-Интерфакс, к своим обязанностям он приступил 14 июля. Также господин Корчагин остается генеральным директором и единственным владельцем ООО «ТОР Инжиниринг».

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Полномочия предыдущего генерального директора завода «Красный якорь» Дмитрия Барыкина прекращены 13 июля.

Как писал «Ъ-Приволжье», в начале июня Дмитрий Барыкин был заочно арестован и объявлен в розыск. Его обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (отмывание денег или имущества, приобретенных в результате преступления). Уголовное дело в отношении господина Барыкина с его работой на заводе «Красный якорь» не связано.

АО «Завод "Красный якорь"» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 1993 году. Предприятие занимается производством цепей различного назначения.

Андрей Репин