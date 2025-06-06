Защита намерена обжаловать заочный арест Дмитрия Барыкина

Постановление Тверского райсуда Москвы о заочном избрании меры пресечения экс-председателю думы Нижнего Новгорода, гендиректору АО «Завод Красный Якорь» Дмитрию Барыкину не вступило в законную силу и будет обжаловано. Об этом сообщил представитель защиты обвиняемого 6 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Он напомнил, что уголовное дело, по которому сегодня рассматривалось ходатайство о мере пресечения, не имеет отношения к АО «Завод Красный Якорь» и не связано с исполнением Дмитрием Барыкиным обязанностей генерального директора предприятия. С чем связано дело, представитель защиты не уточнил.

По информации с сайта суда, постановление, если апелляционная инстанция его не отменит, должно вступить в силу 10 июня.

Как писал «Ъ-Приволжье», суд постановил арестовать Дмитрия Барыкина на два месяца. Его обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (отмывание денег или имущества, приобретенных в результате преступления). Сам фигурант объявлен в розыск.

Андрей Репин