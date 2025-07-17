Молдавия сочла российских артистов «инструментом пропаганды»

Российские артисты оказались в центре политического скандала в Молдавии. Группу «Руки вверх!» не допустили до выступления на Фестивале выпускников в Кишиневе, организованном лидером «Нашей партии» Ренато Усатым. Леонид Агутин и Люся Чеботина, которые все же добрались до площадки, столкнулись с обвинениями со стороны молдавских властей в пропаганде и угрозами запрета на въезд в страну. Власти Кишинева, как и организаторы концерта, такую трактовку отвергли, заявив о манипуляционных действиях правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Скандал с участием российских артистов разгорелся за два месяца до парламентских выборов, назначенных на 28 сентября. Он наложился на обмен выпадами между Москвой и Кишиневом. Служба внешней разведки (СВР) России 14 июля заявила, что президент страны Майя Санду готова отказаться от нейтралитета Молдавии и помочь НАТО в противостоянии с Россией в обмен на поддержку Западом правящей партии «Действие и солидарность». «Главный удар в случае прямого конфликта НАТО с Россией, по замыслу Брюсселя, примут на себя сами молдаване. Именно они должны стать “пушечным мясом” в ходе боевых действий с российскими войсками»,— указали в СВР. Майя Санду отвергла такую трактовку, расценив ее как попытку дестабилизировать ситуацию.

На этом фоне подготовка к Фестивалю выпускников не обошлась без проблем. Устроить концерты для молодежи с участием российских исполнителей решил лидер «Нашей партии» Ренато Усатый. Было запланировано два концерта: 2 и 14 июля. Уже на старте общественная организация Progressive community направила госструктурам, включая парламент и администрацию президента, письма с требованием запретить мероприятия из-за участия артистов, поддерживающих СВО. Однако первый концерт 2 июля прошел без препятствий: рэперы Баста и Macan вышли на сцену. А дальше начались трудности.

Группе «Руки вверх!» в последний момент пришлось отменить выступление 14 июля, из-за чего программу концерта срочно изменили, а само мероприятие перенесли на следующий день. «Привет, Молдова! К сожалению, по не зависящим ни от нас, ни от меня, ни от организатора Ренато Усатого причинам мы не сможем выступить у вас»,— заявил лидер группы Сергей Жуков в видеообращении к гостям концерта 15 июля. Он пообещал, что еще обязательно споет перед ними. Ренато Усатый предложил публике поднять вверх включенные смартфоны, если та ждет приезда артистов. Вверх взмыли десятки тысяч рук.

«Мы обсудим все причины и все мерзости, которые произошли за последнюю неделю вокруг меня, как организатора, вокруг артистов и многих других. Мы обсудим все это после окончания Фестиваля выпускников»,— говорил Ренато Усатый накануне.

В тот день на сцене от России были Леонид Агутин и Люся Чеботина. Несмотря на теплый прием публики, уже на следующий день последовала жесткая реакция властей Молдавии. Пресс-секретарь кабинета министров Даниел Водэ усмотрел в выступлении «использование культуры в качестве инструмента пропаганды». «Тот факт, что какой-либо артист не находится в санкционных списках, не означает, что государство поощряет его присутствие на своей территории»,— заявил он. Даниел Водэ также раскритиковал проведение фестиваля рядом с выставкой «Поезд боли»: на центральной площади столицы установили два оригинальных товарных вагона в память о жертвах сталинских депортаций 1949 года. В таком контексте, по словам пресс-секретаря, выступление российских артистов может быть расценено как «оскорбление коллективной памяти молдаван». Он призвал мэрию объяснить, как руководство столицы допустило проведение концерта рядом с выставкой, и напомнил, что запрет на въезд может быть введен при наличии веских оснований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер «Нашей партии» Ренато Усатый

Фото: Vadim Ghirda / AP Лидер «Нашей партии» Ренато Усатый

Фото: Vadim Ghirda / AP

Советник мэра столицы Наталья Иксарь напомнила, что у местных властей не было полномочий запрещать мероприятие, поскольку они отвечают только за концерты, организованные муниципалитетом. «Заявления моего коллеги из правительства манипулятивны, поскольку, используя правительственную трибуну, он лжет и выдвигает необоснованные обвинения. В то время как сотрудники государственных структур не имеют претензий к организатору и гостям, политики, как они уже привыкли в любом вопросе, возлагают вину на мэрию Кишинева»,— заявила она.

Высказался и сам организатор. Ренато Усатый обрушился с критикой на правительство, увязав антироссийскую риторику с попыткой выдавить мелкие партии с правого фланга перед выборами. «Они выступили очень бессовестно в этой ситуации. Они надеются, что получат большинство, и поэтому хотят “убить” мелких игроков на правом фланге, которые с ними же и ведут переговоры,— и при этом максимально изображают из себя жертв: мол, борются с российскими артистами, с Усатым, что это “великий позор” и так далее»,— парировал он.

Также политик заявил, что отмена выступления «Руки вверх!» была связана с позицией Киева.

«Я лично разговаривал с премьер-министром (Дорином.— “Ъ”) Речаном по телефону, он мне сказал, что для того, чтобы группа “Руки вверх!” и другие заехали в страну, нужно выйти на Андрея Ермака, главу офиса (президента Украины Владимира Зеленского.— “Ъ”)»,— сказал он. В итоге, по утверждению Ренато Усатого, пришлось говорить и со спецслужбами Украины. Власти Молдавии это заявление не прокомментировали.

Партия Усатого традиционно не проходила в парламент, но оставалась заметной, в частности, за счет массовых мероприятий, включая концерты. В этом году у нее появился шанс преодолеть пятипроцентный порог — во многом благодаря харизме Усатого: ему доверяют 31% населения страны. И хотя реальное влияние «Нашей партии» на принятие решений остается ограниченным, скандал с российскими артистами может еще сильнее поляризовать общество в преддверии голосования.

Вероника Вишнякова