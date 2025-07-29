Новороссийский винзавод «Мысхако» подал иск к французскому коньячному дому

Винодельческое предприятие «Мысхако» из Новороссийска начало судебное разбирательство против французского производителя коньяка Louis Royer. Детали исковых требований не раскрываются, первое заседание назначено на 1 сентября 2025 года, следует из картотеки Суда по интеллектуальным правам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Louis Royer — известный французский коньячный дом с 170-летней историей, основанный в 1853 году в Жарнаке. Помимо коньяков премиум-класса, компания производит бренди, ликёры и другие алкогольные напитки.

ООО «Мысхако» — российский винодельческий комплекс, зарегистрированный в 2017 году. По данным СПАРК-Интерфакс, в 2024 году компания показала выручку 1,4 млрд рублей при чистой прибыли 240 млн рублей. Винодельне принадлежат 18 зарегистрированных товарных знаков, включая новые бренды MolecularLine и NobleAge, находящиеся в процессе регистрации.

Причины судебного спора между российским производителем вина и французским коньячным домом пока остаются неизвестными. Конфликт может быть связан с вопросами интеллектуальной собственности или авторских прав на товарные знаки.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что российский курорт «Абрау-Дюрсо» завоевал главную награду II Глобального саммита Всемирной организации винного туризма (GWTO), прошедшего с 3 по 5 июля 2025 года в китайском Яньтае.