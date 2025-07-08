«Абрау-Дюрсо» стал лучшим винным курортом по версии GWTO

Российский курорт «Абрау-Дюрсо» завоевал главную награду II Глобального саммита Всемирной организации винного туризма (GWTO), прошедшего с 3 по 5 июля 2025 года в китайском Яньтае, сообщили в пресс-службе Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Синкевич Фото: Маргарита Синкевич

Делегацию «Абрау-Дюрсо» на саммите возглавила вице-президент по туризму и специальным проектам курорта Ирина Гончарова, которая представила успешный опыт российского курорта среди ведущих винодельческих стран мира. Жюри отметило уникальную бренд-платформу, объединяющую три направления: «Эно» (винная культура), «Эко» (экологическая ответственность) и «Этно» (культурные традиции).

Саммит GWTO собрал более 300 участников из 20 стран, включая представителей ведущих винодельческих регионов мира. В рамках деловой программы обсуждались тенденции развития винного туризма, образовательные инициативы и маркетинговые стратегии. Следующее мероприятие организации запланировано на 2026 год в Португалии.

«Абрау-Дюрсо», входящий в GWTO с 2022 года, стал первым российским курортом, удостоенным столь высокой международной награды.

«Победа — это результат долгосрочной стратегии, которая всегда включала важные векторы: сохранение природного богатства региона, стимулирование локальной экономики и создание уникального опыта для каждого посетителя курорта. Но ключевым фактором успеха остается наша большая команда профессионалов», — подчеркнула госпожа Гончарова.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что Новороссийск вошел в число самых недооцененных курортов России. Среди ключевых преимуществ города — центр винного туризма в Абрау-Дюрсо, горные ландшафты Мысхако и Кавказских гор, дольмены, водопады, винодельни и агротуристические комплексы.

Город также привлекает внутренних мигрантов: в 2024 году численность населения превысила 500 тыс. человек. Наличие промышленных предприятий и рабочих мест делает Новороссийск одним из лидеров по качеству жизни — по данным Финансового университета при правительстве РФ, он вошел в топ-10 российских городов по этому показателю.