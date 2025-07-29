Бастрыкину доложат о проверке на мошенничество компании RC Group в Екатеринбурге

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе проверки по факту мошенничества компании RC Group в Екатеринбурге, передает Следком. Проверка проводится по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Согласно информации из соцмедиа, граждане Екатеринбурга обратились к председателю ведомства, пожаловавшись на мошенничество со стороны компании. По их словам, она обманом вынуждает людей брать денежные займы и переводить их на счет компании под видом инвестиций, обещая взамен стабильный доход.

Член общественной палаты Дмитрий Чукреев сообщал у себя в Telegram, что общественники ранее посетили офис RC Group на улице Хохрякова, где пытались поговорить на тему мошенничества со слушателями и лектором, однако диалог прервал один из основателей RC Group Хасан Виноградов, позднее устроивший драку с общественниками. По словам господина Чукреева, жертвами компании стали сотни жителей России: сначала компания пыталась заработать на пенсионерах, а потом переключилась на молодежь, в частности, под ее влияние попадали ученики старших классов и студенты, которые переводили компании суммы от 100 тыс. руб. Были подготовлены обращения в правоохранительные органы, Центробанк и Росфинмониторинг, а группа пострадавших записала видеообращение к Александру Бастрыкину, в котором попросила главу ведомства разобраться с происходящим.

Напомним, в прошлом году прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение в отношении жители Екатеринбурга и двоих жителей Челябинской области. Их обвинили в преступлении по по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, организованной группой, в особо крупном размере). Следствие утверждает, что с мая 2016 года по июнь 2019 года участники организованной группы предлагали другим людям вложиться в развитие цифровой платформы, выдавая это за выгодную инвестицию и обещая им большой доход.

Ирина Пичурина