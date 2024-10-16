Свердловчанина обвиняют в создании финансовой пирамиды с ущербом в 116 млн руб.

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение в отношении жители Екатеринбурга и двоих жителей Челябинской области, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Их обвиняют в преступлении по по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, организованной группой, в особо крупном размере).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие утверждает, что с мая 2016 года по июнь 2019 года участники организованной группы предлагали другим людям вложиться в развитие цифровой платформы, выдавая это за выгодную инвестицию и обещая им большой доход. Граждан убеждали в необходимости инвестировать с помощью специальной программы-робота, которая якобы может обеспечить ежедневную прибыль и защитить от убытков.

Группа действовала по принципу «финансовой пирамиды» — выплата участникам осуществлялась из средств, которые приносили туда более новые участники. Обвиняемые причинили ущерб 439 потерпевшим, его общая сумма составила 116,7 млн руб.

Уголовное дело рассмотрит Железнодорожный районный суд Екатеринбурга. Дело двоих обвиняемых было выделено в отдельное производство, поскольку они скрылись и находятся в розыске.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе организатора финансовой пирамиды приговорили к 5,5 годам колонии общего режима. Он руководил КПК «Югра», с 2018 по 2020 год организация принесла 158 пострадавшим ущерб в размере 118 млн руб.

Анна Капустина