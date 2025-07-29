Командированные разъехались по квартирам

Деловые туристы стали чаще останавливаться в квартирах и апартаментах. Их доля в структуре спроса летом составила 9,1%, увеличившись на треть год к году. Это обусловлено стремлением бизнеса сократить расходы на командировки и ограниченным предложением гостиниц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Доля апартаментов в структуре спроса на размещение деловых туристов в течение лета за год выросла на треть — с 6,6% до 9,1%, подсчитали аналитики сервиса «OneTwoTrip для бизнеса». Аналогичную тенденцию зафиксировали другие системы бронирования. В «Островке Командировках» говорят, что доля апартаментов по итогам января—июля прибавила три процентных пункта, до 11%. Количество продаж увеличилось в 1,8 раза. В «Аэроклубе» отмечают, что в январе—июне спрос на объекты без категории, в которые входят в том числе квартиры и апартаменты, за рубежом увеличился на 36% год к году. Их доля в структуре спроса выросла с 5% до 7%.

Доля апартаментов на рынке делового туризма растет на фоне снижения показателей отелей.

Согласно «OneTwoTrip для бизнеса», этим летом они формируют 78,4% бронирований против 82% годом ранее. Заметнее всего, по данным сервиса, оказалось снижение показателя в сегменте «пять звезд», хотя в «Аэроклубе» обратили внимание на небольшое сокращение в структуре зарубежных продаж отелей категории «три звезды».

Интерес к апартаментам стимулирует в том числе ограниченное предложение гостиничной инфраструктуры. Представленность объектов краткосрочной аренды заметно выше в нетуристических регионах и промышленных центрах, куда часто отправляются командированные, поясняют в «Островке Командировках». Второй причиной высокого спроса аналитики называют стремление бизнеса оптимизировать расходы. Размещать сотрудников в квартирах и апартаментах чаще дешевле, чем в гостиницах.

Стремление бизнеса сократить стоимость путешествий связано с общим ростом цен.

В «OneTwoTrip для бизнеса» говорят, что в среднем деловая поездка по России этим летом обходится компаниям в 22,8 тыс. руб. (показатель учитывает среднюю стоимость билета и размещения). Год к году значение выросло на 11%.

Пересмотр тревел-бюджетов на поездки сотрудников ранее уже стал причиной общего снижения числа деловых поездок. После длительного периода роста по итогам января—июня 2025 года количество командировок по России опустилось на 3% год к году, за рубеж — на 5% (см. “Ъ” от 22 июля).

Согласно «OneTwoTrip для бизнеса», наиболее востребованным направлением поездок деловых туристов внутри страны летом стала Москва, сформировав 25,3% общего спроса на размещения. Следом идет Санкт-Петербург, доля которого достигает 11%. На третьем месте Екатеринбург — 3,6%.

Среди зарубежных направлений по спросу на размещение по итогам января—июня лидируют Белоруссия, Турция, ОАЭ, Южная Корея и Сербия, говорят в «Аэроклубе». Самой дорогой страной для бизнес-поездок аналитики называют ОАЭ. Здесь одна ночь обходилась бизнесу в среднем в 45 тыс. руб. Год к году значение выросло на 52%.

Александра Мерцалова