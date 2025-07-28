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Путин поздравил фехтовальщицу Егорян с победой на чемпионате мира

Президент России Владимир Путин поздравил саблистку Яну Егорян с победой на чемпионате мира по фехтованию в Тбилиси. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Яна Егорян

Яна Егорян

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Яна Егорян

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Накануне спортсменка выиграла индивидуальные соревнования в сабле. В финале она победила соперницу из Польши Зузанну Цесляр (15:11). 31-летняя россиянка стала трехкратной чемпионкой мира. Также Яна Егорян дважды «брала» золото на Олимпийских играх — в командных и личных соревнованиях.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси 22-30 июля. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

Подробнее о победе — в материале «Ударница российской сабли».

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