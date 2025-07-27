Ударница российской сабли

Первое золото на чемпионате мира по фехтованию в Тбилиси сборной России, вернувшейся на него после долгого перерыва, связанного с санкциями, принесла одна из самых известных спортсменок в ее составе. Яна Егорян, чьим главным достижением до сих пор было триумфальное выступление на Олимпиаде 2016 года, промаршировала по сетке турнира саблисток, как по ковровой дорожке, а в финальном поединке разделалась — 15:11 — с польской соперницей Зузанной Цесляр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Трехкратная чемпионка мира в команде Яна Егорян в Тбилиси впервые выиграла золото в личном первенстве

Фото: Giorgi Arjevanidze / AFP Трехкратная чемпионка мира в команде Яна Егорян в Тбилиси впервые выиграла золото в личном первенстве

Фото: Giorgi Arjevanidze / AFP

Статная фехтовальщица, которая в воскресенье, 27 июля, сразу после окончания финального поединка чуть не расплакалась прямо на помосте, видимо, рождена, чтобы создавать шикарные сюжеты. Девять лет назад сюжет был вообще такой, что на его основе потом сняли фильм «На острие», он просто просился и на бумагу, и на экран. В Рио-де-Жанейро в 2016 году проходила Олимпиада, и в финале личного турнира саблисток встретились две соотечественницы-россиянки. Одна, Софья Великая, признанная королева этого вида оружия, у которой куча титулов, но почему-то до сих пор нет олимпийского золота. Вторая, Яна Егорян, на ее фоне выглядела молодой выскочкой, обязанной вежливо уступить дорогу живой легенде. Егорян не уступила, переломила ход поединка, в котором прилично отставала, и выиграла с разницей в один балл. Но потом-то, уже в командных состязаниях, помогла все-таки Великой добыть то самое золото и вернулась с Олимпиады в статусе чуть ли не национальной героини.

После нее Яна Егорян одержала множество побед на топ-турнирах, но почему-то все — в составе команды, с личными как-то не складывалось. Она ушла в декретный отпуск, вернулась и узнала в 2023 году, что ей, как и большинству российских лидеров, не хотят предоставлять нейтральный статус, необходимый для выступлений в новой реальности. Но в 2025-м ветер переменился, и Егорян его получила. В общем, ее, теперь уже не выскочку, а опытную спортсменку, пустили на чемпионат мира в Тбилиси, и появился еще один любопытный сюжет. Попроще, конечно, чем сюжет девятилетней давности, но все равно замечательный.

На грузинском первенстве российские фехтовальщики дважды вплотную подбирались к золотым наградам. Однако от рапириста Кирилла Бородачева и от команды шпажисток они ускользнули — потерпели поражение в финалах. И в турнире саблисток для могучего российского отряда все было не то чтобы безоблачно. Уже в 1/64 финала сошла выступающая до сих пор Софья Великая, в 1/32 за ней последовала другая титулованная саблистка — Ольга Никитина. Дольше на круг продержалась Александра Михайлова, которую сетка вывела как раз на Яну Егорян.

Она осталась последним лучиком российской надежды на успех. Но как же мощно светил этот лучик!

О том, в каком тонусе находилась в Тбилиси Яна Егорян, неплохо рассказывают результаты ее поединков. Неплохих саблисток из Казахстана и Франции Анастасию Гулик и Тоскан Тори, которые достались ей после Михайловой, Егорян разгромила со счетом 15:9. Китаянка Пань Цимяо нанесла ей в полуфинале на удар меньше, чем они. Настолько явное преимущество в высоких стадиях мировых первенств — большущая редкость. А то, что происходило в финале,— экстраординарный случай.

Несколько минут Зузанна Цесляр, такая убедительная на пути к нему, не понимала, что ей делать. Пробовала разные подходы — атакующий, контратакующий — и лишь получала удары от фантастически спокойной, лаконичной, будто все до мелочей просчитавшей заранее оппонентки. Первый балл полячка набрала, когда счет уже был 7:0 в пользу Яны Егорян.

Зузанна Цесляр нашла себя после перерыва. И те, кому хотелось интриги, ее увидели. 8:1 превратились в скромные 10:8, намекавшие на борьбу. Но тут на авансцену вышел опыт. Яна Егорян поменяла саблю — судя по всему, исключительно чтобы взять паузу. А пауза для нее, сбившейся с ритма, была, как выяснилось, идеальным решением. Цесляр сразу пропустила два удара, и вскоре Егорян уже снимала с себя маску — пора было смаковать такое роскошное возвращение на международную арену.

Алексей Доспехов