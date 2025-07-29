Ростовский бизнесмен достраивает логистический комплекс на 13 га под Воронежем

В деревне Медовка Рамонского района Воронежской области индивидуальный предприниматель из Ростовской области Юрий Бондаренко завершает строительство логистического комплекса, убедился посетивший объект корреспондент «Ъ-Черноземье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Логокомплекс в Медовке

Фото: Ульяна Ларионова / Коммерсантъ Логокомплекс в Медовке

Фото: Ульяна Ларионова / Коммерсантъ

Работы ведутся на двух смежных земельных участках площадью 6,3 га и 5,1 га кадастровой стоимостью 32,3 млн и 18,7 млн руб. соответственно. Согласно данным Росреестра, они находятся в частной собственности, разрешенный вид использования — склады.

Сотрудник офиса на стройплощадке сообщил корреспонденту «Ъ-Черноземье», что строительство логокомплекса ведет ИП Юрий Бондаренко «для дальнейшей передачи объекта в аренду». Какая именно компания будет арендовать будущий склад, он уточнить не смог. Господин Бондаренко в беседе «Ъ-Черноземье» по телефону отказался от комментариев и отрицал свое участие в проекте. Стоит отметить, что найти на площадке строительства обязательный паспорт объекта не удалось.

Глава администрации Рамонского района Николай Буренин подтвердил «Ъ-Черноземье», что проект реализует Юрий Бондаренко и утонил, что предприниматель является собственником земельных участков в Медовке.

Сейчас на площадке залит фундамент, возведен каркас будущего здания, идут строительные работы, в том числе с помощью спецтехники, построено офисное помещение.

По данным Rusprofile, ИП Юрий Бондаренко зарегистрирован в Ростовской области в 2020 году. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Юрий Бондаренко также является единственным владельцем и директором ростовского ООО «Паллет пром», зарегистрированного в 2011 году. Основной вид деятельности ООО — производство деревянной тары. Уставный капитал — 22 тыс. руб. Выручка компании в 2024 году составила 482 млн руб., чистая прибыль — 5,6 млн руб.

На прошлой неделе в Новоусманском районе Воронежской области была введена в эксплуатацию первая очередь логистического комплекса Wildberries. На первом этапе площадь объекта составит 77 тыс. кв. м, после завершения всех работ — 156 тыс. кв. м.

Ульяна Ларионова