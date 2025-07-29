Аграрные бюджеты готовят к кройке

Минсельхоз готовится к оптимизации системы господдержки сельского хозяйства — опубликован проект новых правил выделения единых субсидий регионам на поддержку приоритетных направлений АПК. Цель изменений — одновременно обеспечить сокращение расходов дефицитного бюджета и сохранить поддержку системного развития отрасли и ее технологической независимости. Де-факто на фоне падения экспортных доходов модель их перераспределения в секторе меняется — в первую очередь на помощь государства смогут претендовать аграрии, способные доказать эффективность ее использования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В условиях нехватки доходов бюджета Минсельхоз переориентирует господдержку сельского хозяйства на направления, способные дать максимальную отдачу

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ В условиях нехватки доходов бюджета Минсельхоз переориентирует господдержку сельского хозяйства на направления, способные дать максимальную отдачу

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Минсельхоз разработал новые правила предоставления субсидий регионам на поддержку приоритетных направлений АПК. Изменения будут внесены в госпрограмму развития сельского хозяйства, поправки содержат обновленные правила и критерии поддержки, включая контроль результатов субсидирования. Из правил при этом исключены субсидии на развитие малых форм хозяйствования — в дальнейшем они будут выделяться в рамках федпроекта «Развитие малого агробизнеса».

Всего в АПК есть 12 приоритетных направлений, по которым регионы могут получить софинансирование центра. В их числе — проведение агротехнологических работ, элитное семеноводство, племенное животноводство, производство продукции плодово-ягодных насаждений и молока, сельхозстрахование и др. Регион может получить поддержку по восьми направлениям (пять из них доступны по умолчанию, а три — по выбору). На единую субсидию в 2025 году предусмотрено 49,4 млрд руб.

Новые правила не отменяют ранее действовавших мер поддержки, но конкретизируют и дополняют их, усиливая контроль за тратами и эффективностью их использования. В частности, расходы будут сокращены за счет субсидий производителям молока — теперь на них смогут рассчитывать только компании, включенные в единый реестр субъектов МСП, научные и образовательные организации. Меняется и подход к поддержке сельхозстрахования — вместо «проактивного» выделения средств ее будут оказывать исходя из потребностей регионов, а объем зарезервированных на это средств сократится. Для интенсификации мясного скотоводства фокус господдержки перенесут с поголовья на живой вес — поддержку окажут аграриям, живая масса скота у которых превысит 450 кг и будет увеличена на 30% при достижении 500 кг.

Еще одна задача Минсельхоза — ускорить технологическое развитие АПК. Изменения, в частности, должны стимулировать переход производства плодовых культур на интенсивные технологии. В области элитного семеноводства поддержку направят исключительно на производство семян отечественной селекции. Отдельное внимание уделяется цифровизации: например, компании, занимающиеся племенным животноводством, будут обязаны регистрировать животных в ФГИАС племенных ресурсов. Норма будет действовать с 1 января 2027 года.

Согласно пояснительной записке к документу, он разработан в соответствии с графиком подготовки проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Соответственно, вступление проекта постановления правительству в силу предполагается ?с 1 января 2026 года. Очевидно, что новые правила должны соответствовать не только времени, но и сути бюджета — о необходимости сокращения и более точной фокусировки расходов в условиях дефицита бюджета ранее заявлял глава Минфина Антон Силуанов (см. “Ъ” от 10 июля). Отметим, что эта логика поддерживается и экономической динамикой самого АПК: если до сих пор Минсельхоз де-факто перераспределял на поддержку госполитики средства, изымаемые пошлинами у экспортеров (в первую очередь зерна и масла) — то в связи с проблемами внешних отгрузок (см. “Ъ” от 2 июня) объемы перераспределения снижаются, а требования к получателям ужесточаются.

Предлагаемые изменения необходимы в связи с трансформацией системы бюджетного планирования, особенно после 2024 года, изменением структуры нацпроектов, госпрограмм и федпроектов, отмечает управляющий директор Центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов. Документ выполняет задачу приоритизации расходов на фоне жесткого бюджета, уверен и руководитель проектов практики «АПК и потребительский сектор» Strategy Partners Вадим Аникин: по его словам, модель субсидирования становится «адаптированной к реалиям 2026–2028 годов».

Минсельхоз ведет точечную настройку механизма поддержки аграриев, уходя от прямой поддержки сельского хозяйства к развитию подотраслей (см. “Ъ” от 4 июля 2023 года), уверен замглавы совета ассоциации «Народный фермер» Бабкен Испирян. «В фокусе государства и бизнеса самообеспечение по факторам производства — семенной и племенной материал, кормовые добавки, ветеринарные препараты, пестициды, технологическое оборудование, увеличение экспорта»,— соглашается директор департамента инвестиций и рынков капитала Kept Павел Лапшин. Он также напоминает, что общий объем господдержки АПК уже снизился — до 507 млрд руб. в 2025 оду против 665 млрд руб. в 2024-м. Впрочем, говорит эксперт, отрасль может себе это позволить: РФ уже несколько лет обеспечивает себя основными видами продукции АПК, а по зерну и растительному маслу является одним из лидеров мирового экспорта.

Анна Королева