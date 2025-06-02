Зерно не хочет расставаться с рублем

Правительство значительно повысило максимальный размер дополнительной квоты на экспорт зерна: теперь он составляет 300% объема основной квоты, выделенной экспортеру. До сих пор показатель был установлен на уровне 45%, но в этом году, по всей видимости, это не позволяет вывезти весь оставшийся к началу июня резерв. С учетом того, что уже в 2026 году власти намерены вернуться к прежнему пороговому значению, мера выглядит очередной попыткой динамического регулирования рынка и ответом на претензии вице-премьера Дмитрия Патрушева к темпам отгрузок продукции АПК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти рискуют не успеть выполнить планы по экспорту до начала нового сельхозсезона

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Власти рискуют не успеть выполнить планы по экспорту до начала нового сельхозсезона

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Максимальный порог для получения дополнительной квоты на экспорт зерна теперь втрое превышает лимит, уже выделенный заявителю, следует из постановления правительства №756 от 29 мая 2025 года. Мера будет действовать только до конца этого сельхозгода, то есть до 1 июля.

Напомним, с начала каждого сезона до 14 февраля все участники рынка могут вывозить зерно из России свободно, во второй же его половине (с 15 февраля по 30 июня) действует квотирование экспорта. В рамках квоты экспорт зерна облагается «плавающей» пошлиной, которая зависит от ценовой конъюнктуры, за ее пределами — пошлиной в 50% (но не менее €100 за тонну). С 2024 года тарифная квота делится на «основную» и «дополнительную» части: объем первой распределяется по историческому принципу, второй (формируется в том числе из отказов от выделенных квот) — в заявительном порядке. Претендовать на дополнительные объемы могут только те, кому уже распределена основная часть квоты (подробнее см. “Ъ” от 20 июня 2023 года). Причем до сих пор экспортер мог рассчитывать только на 45% от уже выделенного лимита. Смысл этой конструкции — возможность стимулировать или ограничить экспорт в зависимости от объема переходящих запасов зерна перед появлением на рынке нового урожая.

В 2025 году из-за снижения прошлогоднего урожая зерна квота составляет 10,6 млн тонн (для сравнения: в 2024 году — 29 млн тонн) и распространяется только на пшеницу. По оценкам Минсельхоза, нераспределенными сейчас остаются 2,5 млн тонн. Отметим, «остаток» такого объема может объясняться ростом отказов от уже распределенных квот. Не спешат вывозить зерно в том числе крупные поставщики, рассчитывавшие на продажи при курсе выше 100 руб. за $1 (основные объемы зерна закупались ими осенью на росте предложения) и теперь надеющиеся на высокие цены, чтобы компенсировать укрепление рубля. Напомним, конкурентоспособность российской пшеницы на мировом рынке в последние месяцы падала как раз из-за того, что ее цена была выше предложений поставщиков из других стран. Вероятным кажется сценарий, при котором повышение порога до 300% — это попытка властей активизировать отгрузки менее крупных экспортеров. Они, поясним, могут быть заинтересованы в поставках по нынешним ценам с расчетом на то, что вывозить до начала сельхозгода — даже с учетом текущих валютных курсов — выгоднее.

По оценкам президента российского зернового союза Аркадия Злочевского, даже с учетом принятой меры квота, скорее всего, выбрана не будет: экспорт «по команде» сейчас фактически означает экспорт «себе в убыток». В долгосрочной же перспективе такое ручное управление рынком может демотивировать не только производителей (что уже произошло), но и экспортеров, полагает господин Злочевский.

Отметим, решение повысить порог выглядит ответом на замечания вице-премьера Дмитрия Патрушева к темпам отгрузок продукции АПК на внешние рынки. (см. “Ъ” от 27 мая). Выступая на итоговой коллегии Минсельхоза, он отметил, что в этом году экспорт «просел» не только из-за «объективных внешних факторов», но и из-за «недоработок» со стороны Минсельхоза, которые «предстоит проанализировать». Эти же претензии к работе ведомства звучали и в конце прошлой недели на Всероссийском зерновом форуме.

Поясним, традиционно темпы отгрузок в конце сезона вызывают опасения властей при заметных переходящих запасах зерна, которые, в частности, создают дополнительную нагрузку на элеваторы. В этом же году запасы могут оказаться минимальными за пять лет — их прогнозное значение колеблется вблизи 14 млн тонн. С учетом таких перспектив экстренное регулирование может быть связано с намерением добиться «общих» целей по росту поставок продукции АПК в денежном выражении — сложной задача представляется из-за сокращения производства зерна, которое остается ключевым экспортным товаром отрасли.

Анна Королева, Кристина Боровикова, Олег Сапожков