Минфин пообещал найти в бюджете баланс между СВО, экономикой и социальной сферой

Министерство финансов России при подготовке бюджета на следующие три года будет искать баланс между нуждами СВО, экономики и социальной сферы. Об этом сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

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«Есть планки расходов, поэтому будем определять приоритеты», — сказал господин Силуанов (цитата по ТАСС). Он пояснил, что «все нужно всегда соотносить между развитием экономики, поддержкой людей и решением [вопросов]» СВО.

27 июня Владимир Путин заявил о намерении сократить оборонные расходы, на которые тратится 13,5 трлн руб. из 223 трлн ВВП России. За высокие траты страна расплачивается инфляцией, с которой сейчас борется, сказал президент.