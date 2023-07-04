Деньги земля не принимает

Минсельхоз продолжает совершенствовать механизмы господдержки аграриев: запланированное на 2024 год объединение компенсирующей и стимулирующей субсидий, как следует из последних заявлений министерства, должно привести к сворачиванию последней. Фактически отказ от дальнейшего стимулирования сектора свидетельствует о планах Минсельхоза по сохранению существующей структуры АПК и означает переход от экстенсивного роста сектора к интенсивному. Трансформация госпомощи под поддержание поступательного развития агросектора объясняется в том числе достижением целей по самообеспечению продукцией АПК в завершившемся сельхозгоду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению Минсельхоза, российский АПК после десятилетия роста достиг поставленных целей и нуждается не в стимулах, а в закреплении статус-кво и системном развитии

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ По мнению Минсельхоза, российский АПК после десятилетия роста достиг поставленных целей и нуждается не в стимулах, а в закреплении статус-кво и системном развитии

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Со следующего года Минсельхоз собирается объединить предоставляемые аграриям стимулирующую и компенсирующую субсидии, следует из последних заявлений замглавы министерства Елены Фастовой. Подводя итоги завершившегося 30 июня сельхозгода-2022/23, чиновница отметила, что показатели Доктрины продовольственной безопасности достигнуты, цели по некоторым направлениям даже «перевыполнены», а поэтому в дальнейшем стимулировании отрасли необходимости нет.

Напомним, с 2020 года «единая» субсидия для аграриев была разделена на компенсирующую и стимулирующую. К первой, направленной на компенсацию выпадающих доходов производителей, отнесли оказание несвязанной поддержки в растениеводстве и молочном скотоводстве, поддержку племенного животноводства и агрострахования — де-факто речь идет о компенсации агропроизводителям недостаточной рентабельности в этих отраслях. Стимулирующая же субсидия направлена на развитие регионами обозначенных Минсельхозом приоритетных отраслей.

Изначально соотношение компенсирующей и стимулирующей субсидий ради поддержания отрасли во время пандемии зафиксировалось на уровне 58% / 42%, но предполагалось, что постепенно от компенсирующих субсидий получится отказаться. Некоторый прогресс в этом вопросе был достигнут в 2023 году, когда объем стимулирующих субсидий впервые превысил объем компенсирующих: 31,7 млрд руб. против 26,7 млрд руб. (подробнее см. “Ъ” от 25 января).

Однако за последний год позиция министерства очевидно изменилась: по словам Елены Фастовой, задачи властей свелись к тому, чтобы сохранять и поддерживать производство, а не стимулировать его. Из заявлений Минсельхоза не вполне ясно, что будет представлять собой новая субсидия и на каких условиях она будет предоставляться. Впрочем, по всей видимости, совершенствование механизмов господдержки сокращения ее объемов не вызовет — то есть чуть более 60 млрд руб. в год будут выделяться на поддержку менее рентабельных производителей (де-факто за счет более рентабельных) и фактически сохранять структуру сектора в ее нынешнем состоянии. Во многом желание властей переориентироваться именно на такого рода поддержку объясняется относительно стабильным, несмотря на санкции и другие внешние ограничения, развитием отрасли в последние годы. Видимо, заявления министерства следует воспринимать как окончание периода экстенсивного роста в российском АПК, продолжавшегося с конца 2000-х и активизировавшегося после российских контрсанкций 2014 года («запрет хамона и пармезана»). За этот срок агросектор превратился в один из немногих проектов импортозамещения — и цели его достигнуты.

Так, третий год подряд РФ сохраняет за собой статус нетто-экспортера продукции АПК: в 2022 году экспорт сельхозтоваров вновь превысил импорт, сальдо торгового баланса составило $5,5 млрд (в 2021 году — $2,8 млрд). Показатели продовольственной безопасности при этом, как и заявила госпожа Фастова, были достигнуты. По итогам сельхозгода-2022/23 главными для внутреннего и внешнего рынка товарами — зерном и растительным маслом — РФ оказалась обеспечена более чем на 185% (при целевых показателях в Доктрине продбезопасности в 95% и 85% соответственно). Отметим, впрочем, что перепроизводство зерновых при сохранявшихся большую часть года неясных экспортных перспективах оказывало серьезное давление на внутренние цены (подробнее см. “Ъ” от 24 марта и 20 апреля). Отечественные аграрии покрывают 153% потребности внутреннего рынка в рыбе и рыбной продукции (цель — 80%). Кроме того, за два последних сезона РФ добилась полной самообеспеченности по сахару и мясу — 103% и 101% соответственно.

Одним из немногих товаров, по которым заявленные в Доктрине показатели все еще не достигнуты, остается молоко: самообеспечение которым составляет чуть более 85% при цели в 90%. Выполнить задачу, по оценкам профильных сообществ, удастся на горизонте четырех лет. Отметим, что в связи с этим для производителей молока сохраняется широкий комплекс мер помощи, на которые намечающиеся изменения никак не повлияют.

Не отразится трансформация подходов к предоставлению госпомощи и на других, общих программах поддержки сектора, нацеленных на обеспечение его системного роста. Так, по-прежнему важными для общего развития АПК и его кадрового обеспечения остаются госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий (на нее в 2023 году выделены сопоставимые с объемом субсидирования 59,9 млрд руб.), также действует программа по эффективному вовлечению в оборот сельхозземель (38,4 млрд руб.). Отдельные программы реализуются для решения проблем импортозамещения — среди них грантовая поддержка реализующих научно-технические проекты для развития отечественной семеноводческой базы. Кроме того, власти по-прежнему озабочены блокировкой поставок в РФ сельхозтехники и запчастей, а поэтому продолжают поддерживать «долгие» проекты по развитию их производства в России.

Кристина Боровикова, Олег Сапожков