Опорные приоритеты

Минсельхоз намерен трансформировать госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий» для преимущественной поддержки 1,8 тыс. опорных населенных пунктов в составе сельских агломераций. Предлагается сконцентрировать меры господдержки на долгосрочных планах развития таких территорий, обеспечив им приоритетное финансирование. В частности, проектам по строительству наемного жилья на сельских территориях планируется предоставлять до 80% общего размера субсидий на эти цели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Минсельхоз разработал проект изменений в госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий». Он предусматривает концентрацию федерального финансирования на опорных населенных пунктах в составе сельских агломераций. Напомним, что опорные пункты — это перспективные, с точки зрения властей, «точки на карте», развитие которых способствует достижению национальных целей. В них, как правило, сконцентрированы объекты инфраструктуры, которыми пользуются жители прилегающей территории.

Для реализации инициативы Минсельхоз сформировал перечень из 1,8 тыс. сельских опорных населенных пунктов со 120 тыс. территорий — вместе они образуют сельские агломерации. В условиях продолжающейся концентрации населения в крупных городах одна из ключевых целей госпрограммы — «удержание» жителей в сельской местности — теперь расширена. Речь идет уже не о 36 млн человек сельского населения РФ, а о 50 млн жителях сельских агломераций.

Для них будут формироваться долгосрочные планы развития, в рамках которых планируется синхронизировать имеющиеся меры поддержки. Речь идет о строительстве и покупке наемного жилья для селян (с возможностью последующего выкупа), развитии транспортной инфраструктуры, благоустройстве, а также о мероприятиях по комплексному развитию сельских территорий, предусмотренных иными госпрограммами. Как следует из финансово-экономического обоснования к предложениям Минсельхоза, на субсидирование этих долгосрочных планов в 2026 году планируется предусмотреть 2,1 млрд руб. бюджетных средств, в 2027-м — 9,3 млрд, а в 2028-м — 14,2 млрд руб.

У мероприятий из долгосрочных планов будет приоритет — например, в части поддержки строительства и покупки наемного жилья. В госпрограмме планируется записать, что на такие проекты будет зарезервировано до 80% общего финансирования. На расходы на поддержку территорий, не входящие в «долгосрок», гарантировано выделение не менее 20% финансирования. Такой же принцип предлагается ввести и при распределении субсидий на мероприятия по строительству и ремонту дорог регионального и местного значения, обеспечивающих транспортную доступность объектов АПК.

В рамках долгосрочных планов Минсельхоз предлагает также ввести увеличенный размер субсидий для поддержки проектов благоустройства в сельской местности — до 15 млн руб., но не более 50% стоимости проекта (оставшаяся половина должна быть обеспечена за счет внебюджетных источников). Для проектов, не вошедших в такие планы, условия субсидирования останутся прежними — до 3 млн руб., но не более 70% стоимости проекта (15% — внебюджетные средства).

Евгения Крючкова