«Степь» уходит с моря

Входящий в АФК «Система» агрохолдинг «Степь» собирается продать портовые активы в Азове и Волгодонске в условиях ухудшения конъюнктуры зернового экспорта. Общая мощность перевалки терминала и портового элеватора — более 2 млн тонн в год с возможностью увеличения. Но, по данным “Ъ”, компания разошлась в оценке активов с потенциальными интересантами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Агрохолдинг «Степь» (входит в АФК «Система») выставил на продажу портовые активы, рассказали “Ъ” три источника, слышавшие о планах компании. Речь идет о зерновом терминале в порту Азова и портовом элеваторе в Волгодонске. Поиск покупателей начался несколько месяцев назад. В «Степи» от комментариев отказались.

Мощность перевалки терминала в Азове — 1,5 млн тонн в год с потенциалом увеличения до 2,5 млн тонн, элеватора — 600 тыс. тонн с возможным увеличением до 1 млн тонн в год, сказано в презентациях активов (есть у “Ъ”). Терминал принимает суда дедвейтом до 7 тыс. тонн с дальнейшей рейдовой перевалкой на суда класса Panamax (60 тыс. тонн). С элеватора возможна отгрузка на суда класса «река—море» дедвейтом до 5,5 тыс. тонн. Емкости хранения — 70 тыс. и 80 тыс. тонн соответственно с возможностью увеличения. Порт Волгодонск, сказано в презентации, дает возможность направлять грузы через акваторию Азово-Черноморского бассейна и транспортный коридор Север—Юг. В материалах также говорится о потенциале развития на базе обоих активов перевалки наливных грузов.

«Степь» занимается растениеводством, молочным животноводством, садоводством и т. д. Занимает восьмое место в рейтинге крупнейших владельцев сельхозземель по версии BEFL с 578 тыс. га с учетом перешедшей полностью под контроль «Степи» «РЗ Агро». Выручка по итогам 2024 года — 103,6 млрд руб., OIBDA — 22,7 млрд руб.

В презентации указано, что EBITDA терминала в Азове — 500 млн руб. в год с потенциалом увеличения до 1 млрд руб. По словам собеседников “Ъ”, «Степь» оценивала активы дорого. Один из источников “Ъ” уточняет, что продажа могла бы позволить сократить долговую нагрузку АФК «Система». По итогам первого квартала 2025 года чистый долг корпоративного центра вырос на 4% квартал к кварталу, до 327,9 млрд руб., сообщала АФК «Система». Главная причина — в росте процентных расходов из-за высокой ключевой ставки, указывали аналитики «Альфа-Инвестиций».

По словам одного из собеседников “Ъ”, «Степь» могла задуматься о реализации активов из-за ухудшения рентабельности зернового бизнеса. В компании решили, что будут инвестировать в молоко, а в растениеводстве время консервативной стратегии, рассказывает он. При этом, по словам источника “Ъ”, терминал в Азове новый, современный и отдавать активы дешево компания не хочет. Предложений было много, но их в «Степи» посчитали «откровенно не рыночными», продолжает собеседник “Ъ”. В результате, по его словам, договориться не удалось и решено оставить «все как есть», а продажа вероятна при подходящей цене.

По оценкам «Совэкона», экспорт пшеницы из РФ в сезоне-2024/25 сократился до 40,8 млн тонн с более чем 46 млн тонн сезоном ранее. На отгрузки влияют в том числе снижение урожая и низкие цены. Прогноз аналитиков на этот сезон — 42,9 млн тонн. По данным Ассоциации морских торговых портов, перевалка зерна по итогам первой половины 2025 года упала на 56,4% год к году, до 16,4 млн тонн.

Падение экспорта зерна — негативный фактор для выручки стивидоров, а рост перевалочных мощностей будет сдерживать тарифы, указывали аналитики SberCIB в обзоре одного из крупнейших зерновых терминалов — Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХП). По итогам первого квартала 2025 года выручка НКХП от перевалки снизилась в 2,4 раза год к году, до 1,01 млрд руб., EBITDA от перевалки сократилась в три раза, до 585,01 млн руб.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов указывает, что портовые мощности для перевалки зерна расширяются, в том числе на юге, а экспортный потенциал сокращается в условиях вывозных пошлин. В моменте, по его словам, на настроения на рынке может влиять негативный информационный фон вокруг снижения экспорта, убыточности и т. д. Этот пессимизм, продолжает господин Сизов, может ослабнуть при падении рубля, росте цен и отгрузок, но фундаментальные негативные факторы сохраняются. Источник “Ъ” добавляет, что потенциальных инвесторов может сдерживать и высокая стоимость заемных средств.

Анатолий Костырев