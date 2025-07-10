Урожай не находит покупателя

Начавшийся 1 июля сельскохозяйственный год будет сложным для экспортеров российского зерна. По итогам июля 2025 года объем отгрузок урожая за границу ожидается на уровне 2 млн тонн, что почти вдвое ниже, чем годом ранее. Причина не только в непростых климатических условиях, в которых приходится работать российским аграриям. Сейчас на мировом зерновом рынке накаляется конкуренция за счет роста урожайности у крупных экспортеров, в том числе в Евросоюзе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В июле 2025 года экспорт российской пшеницы может не превысить 2 млн тонн, сообщил “Ъ” гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Такой же прогноз у директора аналитического центра «Совэкон» Андрея Сизова. Аналитический центр «Русагротранса» приводит свои данные — 2,4–2,6 млн тонн. Эти цифры в 1,9 раза меньше показателей июня 2024 года, когда было отправлено за рубеж 3,8 млн тонн.

В «Русагротрансе» признают, что текущая оценка меньше прежнего прогноза, так как наблюдается сокращение объемов собираемого урожая. Ход уборочной кампании отстает из-за сложных погодных условий, подобная ситуация наблюдалась в 2020 году, поясняет управляющий директор центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов. По его словам, на юге России установилась аномальная жара и засуха, что негативно сказалось на урожайности и качестве зерна. Если раньше на отдельных хозяйствах северной зоны Краснодарского края аграрии собирали по 70–80 центнеров с 1 га, то сейчас едва намолачивают 20 центнеров.

На юге страны, включая Краснодарский край и Ростовскую область, с прошлого года снижаются запасы зерна, именно с этих регионов грузят зерно на экспорт, говорит Андрей Сизов. По его словам, частично это может быть компенсировано хорошим урожаем в Ставрополье.

Кроме того, наиболее финансово устойчивые аграрии не торопятся продавать зерно по текущим ценам, ожидая более выгодной конъюнктуры, подтверждает Дмитрий Краснов. По данным «Русагротранса», текущие цены на пшеницу четвертого класса с протеином 12,5% установились на уровне 13,7–14 тыс. за тонну (за неделю рост на 400 руб., но активность продаж низкая), в Поволжье сокращение на те же 400 руб., до 13,2–13,6 тыс. руб. за тонну. В центре страны одна тонна стоит сейчас 14,5–15 тыс. руб., в Сибири — 10,9–12 тыс. руб.

В то же время на мировых рынках биржевая цена на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в июле на минувшей неделе оставалась на уровне около $226 за тонну (FOB), отмечают в «Русагротрансе». По цене урожай из РФ конкурирует только с продукцией из США: на нее цена установилась на уровне $222 за тонну, что на $7 больше, чем неделей раньше. Уборка пшеницы в США идет быстрее ожиданий рынка, отмечают аналитики. Цены на румынскую пшеницу составили $228 за тонну, на французскую и аргентинскую — $230, австралийскую — $249, добавляют в «Русагротрансе».

Однако участники рынка пока не проявляют пессимизма по поводу дальнейших перспектив начавшегося сезона для экспортеров. «Сохраняются стимулы к быстрому наращиванию экспорта зерна в первой половине сезона»,— рассчитывает Дмитрий Рылько. Во второй половине июля и в начале августа экспортная активность может возрасти, так как к этому моменту уборочная кампания наберет обороты, считает Дмитрий Краснов.

В Минсельхозе подтвердили “Ъ”, что в текущем году уборочная началась позже, чем в прошлом. В этом году ожидается увеличение валового сбора зерновых до 135 млн тонн, включая 90 млн тонн пшеницы. В министерстве отмечают, что, по прогнозам, РФ сохранит первое место в мире по экспорту пшеницы и в этом сезоне, и в сезоне 2025/2026: на внешние рынки страна отправит 53–55 млн тонн зерновых, в том числе около 45 млн тонн пшеницы.

Однако конкуренция на мировом рынке пшеницы обострится из-за роста урожайности в основных странах—импортерах зерна, считает представитель отделения ФАО (продовольственная организация ООН) для связи с Россией Игорь Шпаков. Так, ЕС, по прогнозам ФАО, в сезоне 2025/2026 соберет 135 млн тонн, что на 14% больше год к году. Рост производства во Франции и Германии составит 25% и 14% соответственно, а в Румынии и Болгарии — 23% и 16% соответственно.

Халиль Аминов, Владимир Комаров