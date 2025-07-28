Трамп: «если бы не я, сейчас в мире шло бы шесть крупных войн»

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему удалось закончить конфликт Камбоджи и Таиланда за сутки. Он отметил важность своей роли в предотвращении и завершении других мировых конфликтов между торговыми партнерами Штатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Christopher Furlong / Pool / Reuters Дональд Трамп

Фото: Christopher Furlong / Pool / Reuters

«Если бы не я, сейчас бы шло шесть крупных войн»,— сказал господин Трамп журналистам в Шотландии (трансляцию вел телеканал SkyNews на YouTube). По словам Дональда Трампа, он ставил странам условие — заключить перемирие для подписания торгового соглашения с США.

Помимо конфликта Камбоджи и Таиланда глава Белого дома упомянул противостояние Руанды и Демократической республики Конго (ДРК). Господин Трамп рассказал, что на его требования согласились стороны обоих названных им конфликтов.

24 июля на границе Камбоджи и Таиланда начались бои за спорную территорию вокруг храмов Тамоантхом, Тамоантауч и Такрабей. Спустя три дня премьер-министр Камбоджи Хун Манет заявил о приостановке боевых действий и отметил посредничество президента США. Сегодня делегации конфликтующих стран договорились о прекращении огня за сутки на переговорах в Куала-Лумпуре в Малайзии.

Почему Таиланд и Камбоджа предпочли посредничество Малайзии — в материале «Ъ» «Трампа не взяли в миротворцы».