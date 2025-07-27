Трампа не взяли в миротворцы

Не прошло и суток после того, как президент США Дональд Трамп объявил о достижении при его участии договоренности о прекращении огня между Таиландом и Камбоджей, как боевые действия между ними возобновились. В Бангкоке заявили, что не нуждаются в посредничестве третьей страны, но поблагодарили Трампа за проявленные усилия. Вскоре Таиланд и Камбоджа с готовностью согласились на посредничество Малайзии, которая сейчас председательствует в АСЕАН. Переговоры между Бангкоком и Пномпенем запланированы на понедельник, 28 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Athit Perawongmetha / Reuters Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Очередное вооруженное столкновение между Камбоджей и Таиландом из-за спорной территории вокруг храма Прэахвихеа, начавшееся 24 июля, стало самым масштабным конфликтом между соседями за последние 14 лет. По состоянию на 27 июля с обеих сторон насчитывалось более 30 погибших и около 100 раненых — значительно больше, чем случалось ранее. Боевые действия приблизились к курортным зонам Таиланда: столкновения идут уже менее чем в 200 км от Бангкока и менее чем в 150 км от Паттайи. Каждая из сторон возлагает на другую ответственность за эскалацию.

Совет Безопасности ООН по итогам срочного заседания призвал Таиланд и Камбоджу к перемирию. С аналогичными призывами выступили Китай и Индия. Урегулировать ситуацию вызвалась Малайзия. Сначала Таиланд поддержал идею посредничества со стороны этой страны, председательствующей сейчас в АСЕАН, но позже скорректировал позицию, заявив о необходимости вначале защитить свой суверенитет.

Президент США Дональд Трамп также решил вмешаться: он переговорил с лидерами Таиланда и Камбоджи, а 26 июля вечером сообщил об успехе своих миротворческих усилий в серии постов в соцсети Truth Social. «Они согласились немедленно встретиться и быстро договориться о прекращении огня и в конечном итоге — о МИРЕ! — написал он и добавил: — Стороны также хотят вернуться к торговым переговорам с США, что мы считаем невозможным до остановки боевых действий». Американский лидер сравнил противостояние Бангкока и Пномпеня с майской эскалацией между Индией и Пакистаном, которая, как он утверждает, была урегулирована при его посредничестве.

На этот раз, по словам Трампа, быстрый прогресс стал возможен за счет ультиматума: в июле он пригрозил ввести с 1 августа 36-процентные пошлины на экспорт, если указанные страны не заключат соглашение с Вашингтоном. Таиланд и Камбоджа, по его словам, уже представили свои предложения по пошлинам, но их рассмотрение возможно только после прекращения огня.

Впрочем, к утру 27 июля боевые действия возобновились. МИД Таиланда обвинил Камбоджу в обстреле гражданских объектов в провинции Сурин из тяжелой артиллерии и заявил об отказе от прекращения огня, пока Камбоджа «нарушает основные принципы прав человека». Исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхам Вечайчай пошел дальше: он объявил, что Бангкок отказывается от посредничества третьей стороны, но поблагодарил Трампа за проявленные усилия. «Мы предложили провести двусторонние переговоры между нашими министрами иностранных дел (Таиланда и Камбоджи.— “Ъ”), чтобы определить условия прекращения огня и вывода войск и дальнобойного оружия»,— заявил Вечайчай, добавив, что «военные продолжат выполнять свою работу в полную силу» до тех пор, пока угроза для мирного населения не исчезнет.

В Камбодже ситуацию трактуют иначе.

Пресс-секретарь Минобороны генерал-лейтенант Мали Сочхеат заявил, что Таиланд атаковал территорию страны с применением беспилотников, авиабомб и кассетных боеприпасов.

Эти действия, по его словам, «произошли, несмотря на упорные усилия президента Дональда Трампа по достижению прекращения огня, усилия, которые были публично и однозначно поддержаны Хун Манетом, премьер-министром Королевства Камбоджа». Он подчеркнул, что Пномпень продолжит защищать свою территорию.

К середине дня обстановка вновь изменилась. Малайзийские СМИ сообщили о подготовке переговоров между премьером Камбоджи и исполняющим обязанности премьера Таиланда в Куала-Лумпуре 28 июля. Глава МИД Малайзии Мохамад Хасан подтвердил: по итогам его переговоров с министрами иностранных дел обеих стран было достигнуто согласие на посредничество Малайзии. «Оба согласились, что не следует привлекать к переговорам еще какую-либо страну, они испытывают полное доверие к Малайзии и попросили нас стать посредниками»,— сказал малайзийский министр агентству Bernama. Он добавил, что у него запланирован телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, поскольку Вашингтон также хочет содействовать урегулированию конфликта. «Однако я считаю, что сначала лучше Малайзии выступить в роли посредника, потому что этот вопрос является внутренним делом АСЕАН»,— резюмировал он.

Вероника Вишнякова