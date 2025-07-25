Трамп допустил введение вторичных пошлин против РФ раньше сроков ультиматума

Президент США Дональд Трамп не исключил, что введет вторичные пошлины в отношении торговых партнеров России. Об этом глава государства сказал перед отправлением в Шотландию, его слова приводит The Washington Post.

Дональд Трамп допустил, что введение пошлин может произойти раньше установленного срока в 50 дней.

14 июля Дональд Трамп заявил, что введет 100-процентные вторичные пошлины в отношении стран, покупающих российские товары, если Москва не достигнет мирного соглашения с Киевом за 50 дней. Представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс говорила, что этот срок не строго фиксирован и будет оцениваться по мере переговоров.

Подробнее — в материале «Ъ» «И ты, Трамп».