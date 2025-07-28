Диверсии по сходной цене

В Краснодарском крае сотрудники Федеральной службы безопасности и полиции обезвредили троих молодых людей, сотрудничавших с украинскими спецслужбами. Один из злоумышленников по собственной инициативе нашел контакты спецслужб в Telegram-канале по поиску быстрого заработка. За вознаграждение в сумме $200–250 молодой человек и двое его знакомых дали согласие поджигать релейные шкафы на железной дороге вблизи станции Варениковская, через которую идут поезда на Анапу и Крымский мост.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) расследует уголовное дело о покушении на диверсию (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ) и о совершении террористического акта (ч. 1 ст. 205 УК РФ) в районе железнодорожной станции Варениковская в Краснодарском крае, сообщил Центр общественных связей ФСБ. По подозрению в совершении преступлений задержаны двое граждан РФ, 1992 и 1996 годов рождения, а также уроженец одного из государств Центральной Азии 1998 года рождения. Двое подозреваемых ранее привлекались к уголовной ответственности.

По данным следствия, организатором преступления выступил гражданин России, который искал в интернете объявления о быстром заработке.

В одном из Telegram-каналов на его запрос откликнулся некий Валентин, который предложил заработать, совершая поджоги объектов железнодорожной инфраструктуры и вышки сотовой связи. Куратор пояснил, что средства он будет переводить на банковскую карту, чтобы затем конвертировать их в криптовалюту. За каждый эпизод поджога заказчик обещал $200–250.

Житель Краснодарского края, осознавая, что с ним общается представитель украинских спецслужб, согласился сотрудничать и предложил действовать вместе с ним двоим его приятелям. Недалеко от станции Варениковская Северо-Кавказской железной дороги 23 июня злоумышленники облили горючей жидкостью и один за другим подожгли два релейных шкафа. В случае полного выхода оборудования из строя возникала угроза безопасности пассажирских перевозок в сторону курорта Анапа и Крымского моста. К счастью, в обоих случаях возгорание оказалось незначительным, инциденты не вызвали сбоев в графике движения поездов. Сотрудники железной дороги оперативно обнаружили частичное повреждение двух релейных шкафов и сообщили о происшествии в УВД на транспорте.

В результате совместной операции управления ФСБ России по Краснодарскому краю и транспортной полиции личности злоумышленников были установлены.

Молодых людей задержали, им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. На первых допросах все задержанные рассказали об обстоятельствах совершения преступления. Фигуранты дела признались, что в ближайшее время планировали поджечь вышку сотовой связи в районе станции Варениковская. По замыслу организаторов преступления, пожар должен был привести к отключению связи для значительного количества абонентов. Все задержанные сообщили, что сознательно действовали в интересах украинских спецслужб.

ФСБ России указывает на то, что спецслужбы Украины активно вербуют исполнителей диверсий и терактов на интернет-площадках и в мессенджерах Telegram и WhatsApp по поиску быстрого заработка. Целью украинских спецслужб являются дестабилизация общественно-политической обстановки в нашей стране и нанесение экономического ущерба Российской Федерации, подчеркивает ФСБ России.

Анна Перова, Краснодар