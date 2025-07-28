Жара в Европе не помогла Heineken нарастить продажи пива

Heineken Group продала в первом полугодии 116,4 млн гектолитров пива, что на 0,4% меньше чем в прошлом году . Выручка второго по величине производителя пива в мире сократилась на 5% — до €16,9 млрд, следует из финансового отчета компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dado Ruvic / Reuters Фото: Dado Ruvic / Reuters

«Значительный рост во Вьетнаме, Индии... и Мексике был нивелирован снижением показателей в Бразилии, США и некоторых странах Европы»,— говорится в заявлении компании. И это несмотря на продолжительную жару в Европе в течение второго квартала.

Сама компания объясняет неблагоприятную ситуацию затянувшимся ценовым спором с некоторыми ритейлерами в Испании, Франции и Нидерландах. Как только стороны пришли к соглашению, продажи пива Heineken в этих странах «значительно восстановились», заявил производитель.

Компания подтвердила прогноз на 2025 год: продажи останутся на уровне 2024 года. Инвесторов результаты Heineken разочаровали, и акции производителя пива в ходе торгов дешевели почти на 6%.

Кирилл Сарханянц