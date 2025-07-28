Внебиржевой курс доллара вырос до 80 руб. впервые с мая

Расчетный курс доллара США, используемый как ориентир для внебиржевых торгов, достиг сегодня 80,2561 руб., следует из данных сайта Investing.com. Это максимальный результат с мая 2025 года.

На курс рубля негативное влияние оказало снижение 26 июля Банком России ключевой ставки: с 20% до 18%. Тогда, по итогам пятничных торгов, внебиржевой курс вырос на 50 коп. и составил 79,76 руб. ЦБ установил курс на субботу в размере 79,55 руб./$.

Курс доллара для внебиржевых долгов рассчитывается через курс доллара к юаню на Форексе и юаня к рублю на Мосбирже.