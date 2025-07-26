Курс доллара. Прогноз на 28 июля–1 августа

Богдан Зварич,

управляющий по анализу банковского и финансового рынков Умеренное давление способна оказать динамика рынка энергоносителей На этой неделе юань преодолел верхнюю границу диапазона 10,8–11 руб./CNY, в котором держался чуть менее двух месяцев. Основными факторами, повлиявшими на эту динамику, могли стать досрочное окончание подготовки экспортеров к налоговым выплатам, что снизило предложение иностранных валют на рынке, и ожидания некоторых участников торгов по снижению ключевой ставки ЦБ более чем на 200 б. п. На следующей неделе курс юаня, с учетом снижения поддержки рубля со стороны экспортеров, может попытаться закрепиться выше отметки 11 руб., но при этом продолжит движение в рамках нашего целевого диапазона 10,8–11,3 руб./CNY, обоснованного балансом спроса и предложения этих валют. При отсутствии новостных поводов, способных оказать влияние на курс национальной валюты, умеренное давление на него способна оказать динамика рынка энергоносителей, где котировки нефти Brent могут сместиться к отметке $65 за баррель.

Владимир Евстифеев,

руководитель направления аналитического сервиса Реакция рубля на заседание ЦБ РФ оказалась ожидаемо нейтральной Российская валюта перешла к умеренному ослаблению после двух месяцев нейтральной динамики, оставаясь при этом в границах сложившегося коридора. Реакция рубля на заседание ЦБ РФ оказалась ожидаемо нейтральной, поскольку принятые решения совпадали с общими рыночными ожиданиями. Кроме того, сохранение нейтрального сигнала позитивно для рубля, поскольку не гарантирует снижения размера ключевой ставки на сентябрьском заседании. На этом фоне не ожидаем смещения курса доллара выше отметки 80 руб./$.

Дмитрий Рожков,

директор казначейства Текущее решение не вносит кардинальных изменений в уровень средних ставок в экономике Решение Банка России снизить ключевую ставку на 2 п. п., до 18%, вызвало волну негатива в рубле. Несмотря на то что глобально начало цикла на смягчение денежно-кредитной политики действительно выступает негативным фактором для рубля, текущее решение не вносит кардинальных изменений в уровень средних ставок в экономике. Мы полагаем, что после всплеска волатильности на фоне заседания Банка России рубль вернется к умеренно стабильным уровням консолидации в пределах 78–80 руб./$.

Илья Федоров,

главный экономист Более значимое снижение вероятно в ближайшие месяцы Ожидаем, что на следующей неделе курс продолжит находиться в коридоре 78–80 руб./$. Курс с высокой вероятностью будет пробовать пробивать 80 руб./$. Банк России снизил ключевую ставку на 2 п. п. и понизил прогноз ставки на конец года до уровня 14–16%. На этом фоне курс рубля слегка снизился, однако, как и ожидалось, снижение было несущественным. Полагаем, что более значимое снижение вероятно в ближайшие месяцы, по мере того как сокращение ключевой ставки будет перекладываться в кредитные и рыночные инструменты.