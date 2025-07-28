Одним из самых любопытных событий чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре, стало выступление китайской пловчихи Юй Цзыди. На 200-метровке комплексным плаванием она заняла четвертое место, едва не завоевав бронзу. Но результат следует признать колоссальным достижением, учитывая, что китаянке всего 12 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Китайская пловчиха Юй Цзыди

Фото: Ng Han Guan / AP Китайская пловчиха Юй Цзыди

Фото: Ng Han Guan / AP

О спортсменке, которая финишировала четвертой на 200-метровке комплексным плаванием, говорили после окончания соревнований едва ли не больше, чем о тех, кто опередил ее. Точно больше, чем об обогнавшей Юй Цзыди в борьбе за бронзу на крохотные шесть сотых секунды канадке Мари-Софи Харви. Все дело в возрасте китаянки.

Плавание, особенно женское плавание, вообще-то допускает прорывы в нежном возрасте. Тинейджеры, увешанные медалями, в нем не такая уж большая редкость.

Пример плыл рядышком с Юй Цзыди. Канадка Саммер Макинтош, уверенно выигравшая заплыв, дебютировала на Олимпийских играх в 2021 году в Токио в 14, а к своим 18 уже имеет громадную коллекцию медалей. На прошлогодней парижской Олимпиаде она взяла аж три золота.

Но возраст китаянки, еще формально и не тинейджерский, даже на фоне возраста Макинтош в момент ее дебюта на топовых турнирах совсем скромный. Юй Цзыди всего 12 лет. И это, конечно, уже какой-то совершенно исключительный случай. Если бы Юй Цзыди проплыла 200-метровку немножко быстрее, если бы, например, ей чуть больше повезло с финишным касанием, стала бы первым 12-летним ребенком, завоевавшим медаль на чемпионате мира за без малого век. А так планка датской девочки Инге Сёренсен, бронзовой призерки берлинской Олимпиады 1936 года, подрожав, пока устояла.

Но все равно, конечно, Юй Цзыди уже признали феноменом, достойным исследования.

Тем более что по меркам элитных пловчих она впервые очутилась в бассейне, когда пошла с папой в аквапарк, довольно поздно — в шесть лет, хотя считается, что нужно начинать в пять или даже раньше. Но получилось в итоге что-то невероятное. Год за годом результаты ребенка росли как на дрожжах, пока не выяснилось, что в принципе кроха может претендовать и на попадание в состав сборной на Олимпиаду в Париже. Она осталась без нее, но чемпионат мира в Сингапуре уже не упустила, хотя незадолго до него признавалась, что, вынужденная сочетать учебу в школе с постоянными тренировками, устала так, что хочет плавание бросить.

И еще важный нюанс. Та дисциплина, которой Юй Цзыди открыла свою сингапурскую кампанию,— не единственная в ее арсенале и, строго говоря, не профильная. Гораздо лучше она чувствует себя на двух других, значащихся в ее расписании на мировом первенстве: 200-метровке баттерфляем и 400-метровке комплексом. Последняя — это ее коронка. А о том, как Юй Цзыди с ней справляется, идеально рассказывает хотя бы такая цифра: у Саммер Макинтош, вундеркинда из вундеркиндов, чей талант заметили и оценили давным-давно, в ее 12 лет персональный рекорд в этой дисциплине был на 15 секунд хуже, чем у китаянки.

Алексей Доспехов