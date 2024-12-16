Капитаны короткого плавания

Возвращение российских пловцов на международную арену, учитывая обстоятельства, получилось почти триумфальным. После почти трех лет отсутствия на топовых соревнованиях они заняли второе место в медальном зачете мирового первенства на короткой воде в Будапеште, завоевав очень молодым составом десять наград, в том числе шесть золотых. А 18-летний спинист Мирон Лифинцев стал пятикратным чемпионом турнира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пять золотых медалей, завоеванных на первом в жизни крупном международном турнире, превратили Мирона Лифинцева в главного героя чемпионата мира в Будапеште

Фото: David Balogh / Getty Images Пять золотых медалей, завоеванных на первом в жизни крупном международном турнире, превратили Мирона Лифинцева в главного героя чемпионата мира в Будапеште

Фото: David Balogh / Getty Images

Особую, что ли, окраску итогам будапештского чемпионата мира придают, конечно, особые обстоятельства. Если брать именно ключевые олимпийские виды, отечественное плавание вошло в число тех, что острее всего ощутили на себе влияние международных санкций, введенных после начала специальной военной операции на Украине. В целом ряде из них после появления в 2023 году рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК), фактически отменивших «изоляционный» режим, сформировалось хотя бы более или менее лояльное отношение к спортсменам из России, обеспечивающее им участие в крупных соревнованиях в нейтральном статусе. Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics), однако, продолжала придерживаться жесткой линии и, даже санкционировав допуск, придумала так много непростых условий его получения, что российские функционеры предпочли отказаться от попыток его приобрести, а сами пловцы — от попыток опровергнуть позицию функционеров. В итоге на парижской Олимпиаде сборная страны была представлена одним-единственным Евгением Сомовым, не претендовавшим на высокие места.

В ноябре, то есть примерно тогда же, когда министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил курс на отказ от конфронтации с мировыми спортивными структурами, а в России произошло объединение отвечающих за четыре водных вида федераций по образу World Aquatics, та условия резко смягчила. А смягчение вылилось в вал заявок от российских пловцов на получение нейтрального статуса и вал положительных ответов на них. Так что к чемпионату мира в Будапеште из них успела сформироваться полноценная команда из 28 человек.

Предыдущим топовым турниром для сборной страны было такое же, то есть в так называемой короткой воде, 25-метровом бассейне, мировое первенство в Абу-Даби на излете 2021 года. Формально показатели на нем российских пловцов ничуть не хуже нынешних. Золотых наград поменьше — четыре, а не шесть, но призовых мест гораздо больше — 15 против 10. Но есть пара важных нюансов, важнее, чем тот факт, что сейчас сборная России, четвертая в медальном зачете в Абу-Даби, оказалась в нем второй, сразу вслед за американцами, из-за которых венгерский турнир кажется даже более успешным, чем турнир трехлетней давности.

Первый связан с тем, что в российской сборной имелись все же потери: например, пока воздерживается от обращения за нейтральным статусом лидер мужской команды Климент Колесников. Второй и основной — естественно, с колоссальным перерывом в выступлениях на элитном уровне, который был у всех без исключения россиян. А в плавании такая практика имеет большое значение.

Однако, несмотря на ее отсутствие, сборная оказалась вполне боеспособной. Более того, ей хватило ресурсов, чтобы вернуть досанкционные показатели, не обратив внимания на несколько очень обидных осечек. Речь и о чем-то похожем на срыв Евгении Чикуновой, которая в олимпийском, 50-метровом бассейне в период изоляции крушила мировые рекорды в брассе, но на чемпионате мира ограничилась серебром на коронной дистанции 200 м и то проиграв более двух с половиной секунд американке Кейт Дугласс, и об обидных поражениях специализирующегося в том же стиле плавания Кирилла Пригоды. Во всех трех личных соревнованиях он взял серебряные награды, притом что всякий раз был очень близок к золоту, а на стометровке отстал от китайца Цинь Хайяна на две сотые, миллиметры.

Ярких российских взлетов в Будапеште было в любом случае куда больше. Причем совершали их пловцы, перед которыми в силу возраста открываются шикарные перспективы. Илье Бородину, который опередил всех на дистанции 400 м комплектным плаванием,— 21 год, а спортсмену, превратившемуся в героя и сенсацию номер один чемпионата,— и вовсе 18.

Мирон Лифинцев, когда российский спорт угодил под отстранение, еще участвовал в детских соревнованиях, зрел в изоляции, на внутренних состязаниях, а на чемпионате мира в Будапеште завоевал пять золотых наград — две личные, на дистанциях 50 м и 100 м, и три эстафетные, среди которых выделяется та, что была во многом благодаря ему добыта под занавес турнира в мужской смешанной эстафете. Она принесла российскому квартету — Лифинцеву, Пригоде, Андрею Минакову и Егору Корневу — в придачу к золоту мировой рекорд, 3.18,68.

Чтобы возвращение российского плавания смотрелось триумфальным без малейших натяжек, мешает лишь одна оговорка.

Чемпионат мира на короткой воде в плане статуса чемпионату мира в 50-метровом бассейне, как ни крути, уступает, и называть его турниром всех сильнейших было бы преувеличением.

Так, Илье Бородину не пришлось иметь дела с обладателем золота парижской Олимпиады в его дисциплине, французским феноменом Леоном Маршаном. Пригода тоже не дрался с лучшими олимпийцами. А Мирону Лифинцеву из тех, кто в Париже блистал в плавании на спине, противостоял только венгр Хуберт Кош, который отдает явное предпочтение дистанции 200 м, не входящей в список приоритетов россиянина. Впрочем, принимая во внимание специфику момента, оговоркой можно было и пренебречь.

Алексей Доспехов