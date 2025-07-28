Audi ухудшила прогноз на 2025 год из-за тарифов Трампа

Audi Group заявила, что по итогам 2025 года рассчитывает получить выручку в диапазоне от €65 млрд до €70 млрд, а операционная маржа компании по итогам года составит 5–7%. Новые оценки производителя заметно хуже предыдущих прогнозов. Ранее компания рассчитывала получить выручку в размере €67,5–72,5 млрд и операционную маржу в районе 7–9%.

Как отмечается в заявлении Audi, она пересмотрела свои прогнозы из-за импортных пошлин США, слабого спроса на рынке и высоких затрат на реструктуризацию бизнеса. Все это уже значительно сказалось на показателях компании в первой половине года. Так, за первое полугодие Audi передала клиентам 783,5 тыс. автомобилей, что на 5,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка компании выросла на 5,3% (до €32,6 млрд) за счет роста цен на продукцию, однако операционная прибыль и маржа сократились почти вдвое — с €1,98 млрд до €1,09 млрд и с 6,4% до 3,3% соответственно.

Ранее прогноз на 2025 год ухудшила и Volkswagen Group — родительская компания Audi. Та вместо роста продаж на 5% теперь ожидает их на уровне 2024 года.

Кирилл Сарханянц