Потери Volkswagen от пошлин США составили €1,3 млрд

Немецкий автоконцерн Volkswagen (VW) сообщил, что 25-процентные пошлины, введенные США этой весной, уже обошлись ему примерно в €1,3 млрд. Об этом Volkswagen объявил в своем квартальном отчете.

Как следует из отчетности, выручка концерна во втором квартале составила €80,8 млрд, что на 3% ниже аналогичного периода прошлого года. Операционная прибыль VW составила €3,8 млрд, сократившись на 29,4%.

На этом фоне автоконцерн скорректировал годовой прогноз: теперь в компании ожидают, что продажи останутся на уровне 2024 года, тогда как ранее прогнозировался рост до 5%.

Семен Тумайкин