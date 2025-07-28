Первый, первый, я второй

В администрации Екатеринбурга планируют ввести вторую должность первого вице-мэра. Как следует из документов, соответствующую должность, судя по всему, хотят ввести для заместителя главы Екатеринбурга Рустама Галямова. Сейчас в администрации есть только один первый заместитель главы — Игорь Сутягин. Он курирует департаменты по управлению муниципальным имуществом, землепользованию, правовой департамент и другое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рустам Галямов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Рустам Галямов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как указано в пояснительной записке к проекту решения гордумы «О внесении изменений в Устав городского округа муниципального образования "город Екатеринбург"», предусматривается возможность введения второй должности первого заместителя главы Екатеринбурга. Нововведение обусловлено «объективной необходимостью оптимизации» структуры исполнительно-распорядительного органа в условиях значительного увеличения объема и сложности задач в сфере градостроительной деятельности, транспорта и развития инфраструктуры. Все эти сферы деятельности в мэрии курирует господин Галямов.

В документе также отмечается, что данные направления приобрели стратегическую значимость для устойчивого развития Екатеринбурга, которая сопоставима с вопросами управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами, за которые отвечает господин Сутягин.

«Введение второй должности первого заместителя главы Екатеринбурга позволит обеспечить необходимое внимание, координацию и управленческий ресурс для эффективного решения ключевых инфраструктурных задач, требующих высшего уровня оперативного управления и ответственности»,— говорится в документе, который должны будут рассмотреть депутаты.

Напомним, господин Галямов был назначен заместителем главы Екатеринбурга по строительству в апреле 2021 года. Ранее он работал замминистра строительства Свердловской области. На должности вице-мэра господин Галямов курирует сферу строительства, а с декабря 2023 года — вопросы транспорта, в частности занимается транспортной реформой в городе.

Весной этого года Алексей Орлов сократил должность заместителя главы Екатеринбурга, курирующего уборку улиц и вопросы благоустройства, Алексея Бубнова. После этого курировать благоустройство общественных территорий и ремонт дорог было поручено также Рустаму Галямову, значительно расширив круг его обязанностей.

Мария Игнатова