Обвиняемую в убийстве Далера опекуна Наумову приговорили к 24 годам колонии

Свердловский областной суд приговорил к 24 годам колонии общего режима с ограничением свободы на два года Веронику Наумову, обвиняемую в убийстве шестилетнего мальчика Далера, которому она приходилась опекуном. Как передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда, племянника супруга обвиняемой и сообщника Данилла Егольникова суд приговорил к пяти годам колонии общего режима. В пользу биологического отца погибшего мальчика с опекуна взыскан 1 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вероника Наумова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Вероника Наумова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным «Ъ-Урал», вину она не признала. В последнем слове подсудимая заявила, что смерть мальчика произошла в момент, когда ребенок находился со своей сестрой. Суд признал Веронику Наумову виновной в 62 преступных эпизодах в отношении Далера.

Гособвинение запрашивало для Вероники Наумовой максимально возможное наказание в виде 25 лет колонии общего режима.

Как установило следствие, с 2019 года Вероника Наумова была опекуном малолетнего мальчика Далера. С 2019 по 2022 год, по версии следствия, она избивала его, пытала и приносила ему физические и психические страдания, испытывая к нему «личную неприязнь, а также ненависть в связи с его национальной принадлежностью».

Мальчика не выпускали на улицу, запрещали общаться с другими детьми, не давали регулярно ходить в детский сад, «что мешало полноценному быту, отдыху, социализации ребенка, травмировало его психику». По версии обвинения, Вероника Наумова вовлекала в истязания племянника своего супруга Даниила Егольникова и проживающую с ними вместе опекаемую, которой на момент смерти мальчика было 14 лет.

Вечером 2 декабря 2022 года, как утверждает следствие, обвиняемая связала руки и ноги мальчика, избила его, а затем опустила в ванную и удерживала под водой, из-за чего он задохнулся. С декабря 2022 года по июнь 2023 года ВероникаНаумова незаконно получила выплату на умершего ребенка общей суммой в 119 тыс. руб. Даниилу Егольникову прокурор попросил назначить 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Вину в истязаниях мальчика он признал .

Екатеринбургский гарнизонный военный суд в сентябре 2024 года приговорил мужа Вероники Наумовой гвардии сержанта Александра Наумова к пяти годам колонии за истязания мальчика (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ).

Мария Шараева