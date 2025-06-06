Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Прокурор запросил по полной

Опекуна Веронику Наумову попросили осудить на 25 лет по делу об убийстве Далера

Обвинение запросило Веронике Наумовой 25 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с последующим ограничением свободы на 2 года и штрафом в 100 тыс. руб., сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. В судебных прениях выступил прокурор региона Борис Крылов.

Вероника Наумова

Вероника Наумова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Вероника Наумова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как утверждает гособвинение, с 2019 года Вероника Наумова была опекуном малолетнего мальчика Далера. С 2019 по 2022 год, по версии следствия, она избивала его, пытала и приносила ему физические и психические страдания, испытывая к нему «личную неприязнь, а также ненависть в связи с его национальной принадлежностью». Мальчика не выпускали на улицу, запрещали общаться с другими детьми, не давали регулярно ходить в детский сад, «что мешало полноценному быту, отдыху, социализации ребенка, травмировало его психику».

По версии обвинения, Вероника Наумова вовлекла в истязания племянника своего супруга Даниила Егольникова и проживающую с ними вместе опекаемую, которой на момент смерти мальчика было 14 лет. Вечером 2 декабря 2022 года, как утверждает следствие, обвиняемая связала руки и ноги мальчика, избила его, а затем опустила в ванную и удерживала под водой, из-за чего он задохнулся. С декабря 2022 года по июнь 2023 года Вероника Наумова незаконно получила выплату на умершего ребенка общей суммой в 119 тыс. руб.

Даниилу Егольникову прокурор попросил назначить 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Напомним, в августе 2024 года Екатеринбургский гарнизонный военный суд назначил пять лет колонии мужу обвиняемой Александру Наумову. Его признали виновным по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего).

Анна Капустина

Новости компаний Все