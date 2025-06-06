Прокурор запросил по полной

Обвинение запросило Веронике Наумовой 25 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с последующим ограничением свободы на 2 года и штрафом в 100 тыс. руб., сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. В судебных прениях выступил прокурор региона Борис Крылов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вероника Наумова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Вероника Наумова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как утверждает гособвинение, с 2019 года Вероника Наумова была опекуном малолетнего мальчика Далера. С 2019 по 2022 год, по версии следствия, она избивала его, пытала и приносила ему физические и психические страдания, испытывая к нему «личную неприязнь, а также ненависть в связи с его национальной принадлежностью». Мальчика не выпускали на улицу, запрещали общаться с другими детьми, не давали регулярно ходить в детский сад, «что мешало полноценному быту, отдыху, социализации ребенка, травмировало его психику».

По версии обвинения, Вероника Наумова вовлекла в истязания племянника своего супруга Даниила Егольникова и проживающую с ними вместе опекаемую, которой на момент смерти мальчика было 14 лет. Вечером 2 декабря 2022 года, как утверждает следствие, обвиняемая связала руки и ноги мальчика, избила его, а затем опустила в ванную и удерживала под водой, из-за чего он задохнулся. С декабря 2022 года по июнь 2023 года Вероника Наумова незаконно получила выплату на умершего ребенка общей суммой в 119 тыс. руб.

Даниилу Егольникову прокурор попросил назначить 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Напомним, в августе 2024 года Екатеринбургский гарнизонный военный суд назначил пять лет колонии мужу обвиняемой Александру Наумову. Его признали виновным по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего).

Анна Капустина