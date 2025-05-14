Племянник Наумовой признал вину в истязаниях над погибшим мальчиком Далером

Фигурант по уголовному делу об убийстве шестилетнего мальчика Далера, племянник его опекуншни Вероники Наумовой, обвиняемой в убийстве малолетнего, Даниил Егольников признал вину в истязаниях над ребенком, сообщил «Ъ-Урал» источник, знакомый с обстоятельствами уголовного дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вероника Наумова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Вероника Наумова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Во время заседания в Свердловском областном суде он признал вину. В начале июня Егольникову и Наумовой ожидается вынесение приговора», — отметил собеседник «Ъ-Урал».

Далер умер 2 декабря 2022 года. По версии следствия, в день гибели ребенка его опекунша Вероника Наумова связала ему ноги скотчем и нанесла множественные удары по голове и телу металлической ложкой для обуви, а потом утопила в ванной. После этого она продолжала получать ежемесячные выплаты на нужды, содержание и опекунство мальчика. Сумма выплат превысила 119 тыс. руб. Ей предъявлено обвинение в более, чем 60 преступных эпизодах. Как установило следствие, Вероника Наумова совершала преступления совместно со своим племянником Даниилом Егольниковым, ему предъявлено обвинение по ст. 117 УК РФ (истязания).

Екатеринбургский гарнизонный военный суд в сентябре 2024 года приговорил мужа Вероники Наумовой гвардии сержанта Александра Наумова к пяти годам колонии за истязания мальчика (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ). Бывшего ведущего специалиста отдела опеки и попечительства Евгению Вознесенскую суд приговорил к штрафу 200 тыс. руб. за то, что она своевременно не выявила гибель ребенка. И.о. заведующей детским садом Анне Гилевой, который посещал мальчик Далер, суд назначил два года принудительных работ с удержанием 15% дохода по ст. 293 УК РФ (халатность). По версии следствия, она проигнорировала телесные повреждения на теле мальчика и не сообщила об этом в соответствующие органы.

Руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области Александр Сапегин заявлял, что уголовное дело в отношении Вероники Наумовой стало одним из самых сложных в расследовании. По его словам, сложность заключалась в том, что обвиняемая обладала «необычайной властью» над опекаемыми детьми. Было установлено, что она на протяжении нескольких лет истязала не только Далера, но и его старшую сестру.

Мария Шараева