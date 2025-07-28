Лидеры Таиланда и Камбоджи начали переговоры о прекращении огня

В Малайзии стартовали переговоры лидеров Камбоджи и Таиланда, нацеленные на обеспечение прекращения огня в пограничном конфликте. Об этом сообщают агентства AFP и Reuters.

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«Исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтам Вечаячай и премьер-министр Камбоджи Хун Мане начали переговоры в административной столице Путраджая около 15:15 по местному времени (10:15 мск)»,— передает AFP.

По словам источника Reuters, на встрече также присутствуют послы США и Китая в Малайзии. Она проходит в резиденции премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима.

27 июля премьер-министр Камбоджи Хун Манет в соцсетях подтвердил решение о прекращении огня с Таиландом при посредничестве президента США Дональда Трампа. Однако после этого обстрелы продолжились.

24 июля на границе двух стран вспыхнули вооруженные бои в приграничных районах. Речь идет о территориях вокруг храмов Тамоантхом, Тамоантауч и Такрабей. Вопрос о принадлежности этих территорий Камбоджа в начале июня передала в Международный суд ООН. Таиланд выразил несогласие с таким шагом Камбоджи. С начала конфликта погибли по меньшей мере 35 человек.

Анастасия Домбицкая