Трамп объявил о заключении торговой сделки США с Евросоюзом

Президент США Дональд Трамп сообщил, что США заключили с Евросоюзом «выгодную» торговую сделку. Соглашение господин Трамп и генсек Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен подписали после переговоров в Шотландии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Мы достигли соглашения. Это выгодное соглашение для всех», — заявил президент США в эфире Белого дома в YouTube.

В рамках сделки США и ЕС договорились о покупке странами союза энергоресурсов из Штатов на $750 млрд. Также Евросоюз инвестирует около $600 млрд в американскую экономику. По словам президента Трампа, в ближайшее время ЕС закупит у США «огромное количество военной техники», точную сумму закупок он не назвал.

Господин Трамп и госпожа фон дер Ляйен согласовали единый тариф на автомобили в размере 15%. Генсек ЕК сообщила, что все страны союза «откроют свои рынки для американских товаров». Такое сотрудничество, по ее словам, принесет стабильность.

18 июля газета Financial Times сообщала, что Дональд Трамп ужесточил требования в рамках торговых переговоров с ЕС и настаивал на минимальном размере пошлин в 15–20%. До этого их базовый размер был бы на уровне 10% для большинства наименований товаров.