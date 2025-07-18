FT: Трамп добивается пошлин на товары из ЕС не ниже 15–20%

Президент США Дональд Трамп ужесточил требования в рамках торговых переговоров с ЕС и настаивает на том, чтобы минимальный размер пошлин составлял 15–20%. Об этом газете Financial Times (FT) сообщили три осведомленных источника. Как отмечает издание, изменившаяся позиция президента США «проверяет болевой порог ЕС» после недель переговоров о рамочном соглашении, по которому базовый размер пошлины был бы на уровне 10% для большинства наименований товаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fabian Bimmer / Reuters Фото: Fabian Bimmer / Reuters

По словам источников FT, президент Трамп также остался равнодушен к предложению ЕС о снижении пошлин на автомобили и хотел бы сохранить пошлины для этого сектора на уровне 25%, как и планировалось. Один американский чиновник сообщил FT, что администрация США теперь рассматривает возможность введения взаимной ставки пошлин выше 10%, даже если соглашение между США и ЕС будет достигнуто.

Эта позиция ставит ЕС в затруднительное положение в преддверии 1 августа, когда Трамп, по его словам, введет пошлины в размере 30% на весь импорт. ЕС дал понять, что примет ответные меры на такой шаг, но мнения по поводу принятия контрмер разделились, и, возможно, ЕС будет вынужден согласиться на базовый уровень более 10% в рамках любой сделки. По мнению ряда европейских дипломатов, поговоривших с FT, если Дональд Трамп будет настаивать на постоянных пошлинах в размере 15–20%, это может подтолкнуть Брюссель к ответным мерам.

Алена Миклашевская