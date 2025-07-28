Без права на провал

В условиях увеличения тарифов промышленные потребители просят усилить оценку качества электроэнергии и установить требования к провалам напряжения, которые грозят убытками предприятиям, выяснил “Ъ”. В таких случаях бизнес просит снизить стоимость платы за передачу на 20–80%. Минэнерго считает предложение по снижению стоимости услуг нецелесообразным, указывая на недофинансирование электросетевого комплекса и текущие льготы в том числе для крупных потребителей. А аналитики указывают, что ответственность может быть обоюдной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В условиях недофинансирования электросетевого комплекса провалы напряжения неизбежны

Фото: Бушухин Валерий / ТАСС В условиях недофинансирования электросетевого комплекса провалы напряжения неизбежны

Фото: Бушухин Валерий / ТАСС

Промышленные потребители электроэнергии просят усилить требования к надежности и качеству энергоснабжения, говорится в письме «Сообщества потребителей энергии» к заместителю главы Минэнерго Евгению Грабчаку (“Ъ” видел обращение). В случае нарушений параметров качества предлагается снижать стоимость услуг по передаче электроэнергии, особенно в отношении потребителей первой категории надежности: от 20% — за один зафиксированный случай, до 80% — если нарушений более трех. Когда отклонения от норм качества связаны с работой устройств потребителя, стоимость услуг изменяться не должна. Письмо направлено на фоне индексации тарифов на передачу электроэнергии с 1 июля.

С 1 января 2025 года в России действует институт системообразующих территориальных сетевых организаций (СТСО), которые в том числе должны контролировать качество и надежность электроснабжения потребителей регионов.

Хотя требования к качеству электроэнергии утверждены Минэнерго, их соблюдение сетевыми организациями, по сути, не контролируется. Кроме того, говорится в письме потребителей, часть показателей, например провалы напряжения, не нормированы и должны определяться по соглашению между сетевыми организациями и потребителями.

В связи с этим промышленные потребители предлагают ввести обязанность отражать в договорах на передачу электроэнергии значения провалов напряжения, требование к ним также может устанавливаться в рамках технологического присоединения. Учет и контроль параметров качества электроэнергии может вестись как с помощью большинства систем интеллектуального учета сетевых организаций, так и с помощью приборов контроля качества со стороны потребителей, говорит источник “Ъ”.

В Минэнерго сообщили “Ъ”, что не считают целесообразным предложение по снижению стоимости услуг на передачу электроэнергии в ситуации недофинансирования электросетевого комплекса, наличия тарифных ограничений и льготных условий подключения к электросетям, в том числе для крупных потребителей. Как отмечают в министерстве, в 2024 году правительство регламентировало порядок рассмотрения гарантирующими поставщиками и сетевыми организациями обращений потребителей, связанных с нарушением требований к надежности и качеству электроснабжения. Также для сетевых организаций установлена обязанность по достижению показателей средней продолжительности и частоты прекращения передачи электроэнергии. В случае отсутствия достижения этих показателей регулятор может снизить необходимую валовую выручку сетевой организации, говорят в Минэнерго.

В «Россетях» сообщили “Ъ”, что провалы напряжения неизбежны в работе энергосистем и зачастую связаны с влиянием третьих лиц, в том числе потребителей и генерации.

В электросетях реализуются мероприятия по повышению надежности и качества услуг, а введение дополнительных штрафных механизмов в условиях износа основных фондов и хронического недофинансирования электросетевого комплекса приведет только к дополнительным рискам, связанным со снижением надежности электроснабжения, считают в компании.

По данным «Транснефтьэнерго» (ТНЭ), с провалами напряжения у промышленных потребителей связано 60% всех отключений. При падении напряжения даже на несколько секунд останавливаются производственные линии, предприятия несут убытки. По оценкам ТНЭ, совокупные потери производств РФ из-за провалов напряжения могут превышать сотни миллионов рублей в год.

Поставка качественной электроэнергии — существенное условие договора на передачу, и, по оценкам ТНЭ, в большинстве случаев ФАС и суды встают на сторону потребителя. «Сложнее всего заставить сетевую компанию возместить денежный ущерб, поскольку потребителю необходимо доказать суду причинно-следственную связь между передачей некачественной электроэнергии и возникшими убытками»,— отмечают эксперты. Председатель правления Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний Наталья Невмержицкая говорит, что необходимо упростить процесс доказывания потребителем факта нарушения качества энергоснабжения и оформления соответствующих документов.

Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим указывает, что у потребителя, в соответствии с договором, тоже есть обязательства перед сетевой компанией, поэтому логично обсудить взаимную ответственность сторон. Объем потенциального снижения тарифа на передачу, по его словам, требует проработки и учета массы факторов, включая причиненный ущерб, размер которого не может быть одинаковым у всех потребителей. Как отмечает эксперт, многие энергоемкие потребители оформили договоры на передачу с Федеральной сетевой компанией, что позволяет им оплачивать услуги по передаче по необоснованно низкому тарифу. Рассмотрение дополнительной ответственности за качество электроэнергии перед ними, по его мнению, возможно только после возврата их потребления на уровень распределительных сетей и перевода на оплату по котловому тарифу.

Анна Тыбинь