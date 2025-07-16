«Россети» прорубают волокно

По данным “Ъ”, «Россети» (MOEX: FEES) хотят построить, а затем стать владельцем новой единой магистральной линии связи, созданной на базе устаревшей инфраструктуры. Предполагается, что электросетевая монополия будет сдавать линии связи в долгосрочную аренду «Ростелекому». Стоимость строительства в течение десяти лет предварительно оценивается в 80 млрд руб. В «Ростелекоме» с инициативой «Россетей» пока незнакомы. Аналитики считают, что столь масштабная экспансия «Россетей» в сегмент волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) поднимает вопрос о новой модели взаимодействия участников этого рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Россети» в последние годы стремятся нарастить свою выручку, не связанную с передачей электроэнергии

Фото: Сергей Портер / PhotoXPress «Россети» в последние годы стремятся нарастить свою выручку, не связанную с передачей электроэнергии

Фото: Сергей Портер / PhotoXPress

Электросетевой госхолдинг «Россети» предлагает в течение десяти лет построить единую линию электросвязи с необходимой емкостью оптоволокна взамен пришедшего в неудовлетворительное состояние подвеса ВОЛС, сообщили источники “Ъ”, знакомые с предложением компании. При этом «Россети» хотят стать владельцем магистральной ВОЛС, а максимальный ресурс оптических волокон (ОВ) в едином магистральном кабеле передать в долгосрочную аренду «Ростелекому». Аренду предлагается тарифицировать по протяженности арендуемых участков единой сети ВОЛС. Прирост абонентской емкости может составить не менее 1 млн домохозяйств.

По предварительным оценкам «Россетей», создание линии электросвязи за десять лет будет стоить около 80 млрд руб., срок окупаемости инвестиций — 13 лет.

Половину средств для финансирования проекта предлагается привлечь за счет текущих доходов от размещения ВОЛС операторов на воздушных линиях электропередачи (ВЛ), другую половину — за счет средств резерва универсальных услуг связи по аналогии с федеральным проектом по устранению цифрового неравенства (за счет отчислений 2% выручки всех операторов связи аккумулируется не менее 15 млрд руб. в год).

«Россети» и операторы связи сейчас спорят о размере платы за размещение ВОЛС на опорах ВЛ (см. “Ъ” от 7 июля), операторы также предлагают установить правило однократного взимания тарифа за размещение неограниченного количества кабелей и оборудования на одной опоре. В «Россетях» считают, что бесконтрольное размещение линий связи на ВЛ снижает их надежность и затрудняет эксплуатацию.

Согласно предложению «Россетей», ВОЛС, негативно влияющие на состояние ВЛ, будут демонтированы. ВОЛС, не влияющие на состояние линий электропередачи, смогут использоваться до конца срока службы или до реконструкции ВЛ (переходный период может составить от 1–2 до 20 лет и более). Стоимость аренды одного ОВ (затратным методом) предлагается установить на уровне 3,5 тыс. руб. в год при рыночном уровне цен около 5 тыс. руб. в год (без НДС).

Для диверсификации доходов «Россети» на протяжении последних лет стремятся нарастить свою нетарифную выручку, не связанную с основной деятельностью по передаче электроэнергии в сетях.

Рост нетарифных доходов по направлению ВОЛС—ВЛ в госхолдинге оценивают не менее чем в 14 млрд руб. в год.

Пока неясен маршрут, по которому «Россети» хотят обновлять инфраструктуру, а также не будет ли она конкурировать с уже строящимся проектом трансъевразийской магистральной линии связи (TEA NEXT), которую реализует «Ростелеком» совместно с Альфа-банком. Ее протяженность — около 11,7 тыс. км, стоимость оценивается в 28,1 млрд руб. Планируется, что трансъевразийская ВОЛС соединит западные и восточные границы РФ с выходами на границы Россия—Монголия, Россия—Китай и береговую станцию подводных линий связи в Находке.

В «Россетях» “Ъ” не ответили, в «Ростелекоме» сообщили, что компания не располагает информацией об этом проекте, в Минцифры и аппарате курирующего вице-премьера Дмитрия Григоренко от комментариев отказались.

Источник “Ъ” на телеком-рынке отмечает, что проект чреват усилением монопольной позиции «Россетей» и «Ростелекома» в части владения инфраструктурой.

«Особенно настораживает эта инициатива в связи с давними конфликтами между региональными интернет-провайдерами и "Россетями"»,— говорит он.

Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим полагает, что технические возможности «Россетей» позволят им создать единую линию электросвязи с нужной емкостью оптоволокна. При этом, добавляет он, размещение объектов на ВЛ сопряжено с дополнительными расходами электросетевых компаний, компенсация которых не предусматривается тарифным законодательством.

Для урегулирования спорных вопросов с телекоммуникационными компаниями, полагает господин Сасим, необходима системная проработка новой модели взаимодействия участников рынка. В частности, потребуется комплексная оценка технологических решений с точки зрения обеспечения надежности электроснабжения потребителей, технологических рисков и последствий, дополнительной механической нагрузки на электросетевую инфраструктуру.

Татьяна Дятел, Татьяна Исакова