NASA сократит 20% сотрудников

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило, что из него уйдет около 3870 сотрудников, тем самым общее число его сотрудников сократится примерно с 18 тыс. до 14 тыс. Большинство из этих сотрудников уходит добровольно по соглашению с ведомством. Это часть проводимого администрацией президента США Дональда Трампа плана по сокращению числа госслужащих. Белый дом также хотел существенно снизить финансирование NASA, однако пока бюджеты агентства сохранены.

Ранее в июле около 300 бывших и действующих сотрудников NASA подписали открытое письмо, в котором критиковали Белый дом и руководство агентства за «разрушительные атаки» на него, которые «ставят под угрозу способность NASA быть мировым лидером» в деле освоения космоса. Издание Politico, ознакомившееся с документами агентства, также писало, что сокращение тысяч сотрудников ставит под угрозу американские проекты полетов на Луну и Марс.

Яна Рождественская