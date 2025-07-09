Politico: сокращения в NASA ставят под угрозу американские проекты полетов на Луну и Марс

Уход более 2 тыс. высокопоставленных сотрудников Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) окажет крайне негативное влияние на всю работу ведомства, включая планирование пилотируемых полетов и изучение глубокого космоса. Об этом сообщает издание Politico, ознакомившееся с документами о предстоящем сокращении штата управления.

Как следует из документов, ведомство достигло соглашения о добровольном уходе как минимум 2145 сотрудников в десяти региональных центрах, включая и Космический центр имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде. Все сокращаемые относятся к категории госслужащих не ниже уровней от GS-13 до GS-15. Обычно на такие категории могут рассчитывать или очень высококлассные специалисты, или высокопоставленные управленцы. При этом половина из уходящих работают в таких основных для управления сферах, как научные исследования и пилотируемые полеты. Остальные заняты в IT, обслуживании или бухгалтерии.

Как отмечает Politico, в итоге управление может потерять как раз тех сотрудников, которые являются ключевыми для воплощения в жизнь планов администрации президента Дональда Трампа по отправке астронавтов на Луну в 2027 году и, позднее, на Марс. Об этом говорят и источники издания в самом управлении. «Все очень серьезно. Это оставляет нас с проблемой утечки опыта… И, кажется, все будет только ухудшаться»,— цитирует Politico одного из своих собеседников в НАСА.

Андрей Келекеев