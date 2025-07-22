Дональду Трампу прилетело из космоса

Нынешние и бывшие сотрудники Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) выступили с жесткой критикой в адрес Белого дома. В опубликованном в понедельник открытом письме почти 300 подписантов обвинили руководство агентства в потакании «разрушительным атакам» со стороны президента США Дональда Трампа. Они уверены, что такие действия «ставят под угрозу способность NASA быть мировым лидером» в деле освоения космоса. Все из-за инициированных администрацией США сокращений программ и сотрудников NASA ради бюджетной экономии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: John Raoux / AP Фото: John Raoux / AP

«В связи с тем что вы не так давно были назначены на должность временного руководителя NASA, мы хотели бы обратить ваше внимание на недавние политические решения, которые уже привели или могут привести к растрате государственных ресурсов, поставить под угрозу безопасность людей, ослабить национальную безопасность и подорвать миссию NASA» — так начинается официальное письмо, которое бывшие и нынешние сотрудники космического агентства адресовали Шону Даффи, в этом месяце возглавившему NASA по поручению президента США Дональда Трампа.

Сотрудники оформили письмо в соответствии с официальной корпоративной процедурой NASA для регистрации разногласий (процедура появилась в корпоративном кодексе после аварий шаттлов «Колумбия» и «Челленджер», при подготовке миссий которых руководство NASA проигнорировало замечания и опасения инженеров). Но ограничиваться внутренними каналами они не стали. Причем классической для таких кампаний схеме распространения через СМИ организаторы предпочли партнерство с некоммерческой организацией (НКО). В результате в минувший понедельник, 21 июля, текст письма появился на сайте американской НКО Stand Up For Science, которая позиционирует себя как «общенациональное движение» в поддержку науки.

На официальном сайте Stand Up For Science говорится, что движение преследует цели расширять научное финансирование, защищать и поддерживать федеральные программы и ученых в США, а также «положить конец цензуре и политическому вмешательству в науку».

Однако в Штатах знают НКО прежде всего как организатора акций против затрагивающих сферу науки инициатив администрации Дональда Трампа.

Сигнализирует об этом и баннер на главной странице сайта с рекламой открытого письма сотрудников NASA. Она сопровождается кричащим подзаголовком: «Против разрушительных атак Дональда Трампа».

В самом письме группа из 287 подписантов, в числе которых почетные ученые NASA, экс-руководитель научной группы MODIS Майкл Кинг, астронавт Дороти Меткалф-Линденбургер и другие (156 человек не пожелали раскрывать свои имена), обвинила руководство в том, что оно «ставит политические интересы выше безопасности людей, научного прогресса и эффективного использования государственных ресурсов». Свои претензии недовольные изложили в семи пунктах, где подробно расписали, к чему, по их мнению, могут привести сокращение финансирования и персонала, закрытие миссий и аэрокосмических исследований, ликвидация программ развития и поддержки сотрудников, «необоснованное» расторжение контрактов и грантов, а также выход NASA из международных космических миссий. Как считают авторы письма, все это не только чревато подрывом способности NASA внедрять инновации на благо человечества, которую агентство считает своей ключевой задачей, но и «ставит под угрозу способность NASA быть мировым лидером в будущем освоении космоса».

Нападки на руководство стали ответом на решение сократить ряд программ космического агентства.

Как утверждают составители письма, управляющие NASA приняли решение на основе предложений президента США, не дожидаясь ответа Конгресса. Администрация Дональда Трампа еще в мае предложила урезать бюджет NASA почти на четверть. По разным оценкам, снижение финансирования на 25% могло бы привести к закрытию около 40 программ, а также к увольнению около 30% сотрудников NASA.

А уже в июне NASA опубликовало документ, в котором подробно расписано, как на основе предложений Белого дома будет финансироваться деятельность агентства в 2026 году. В документе предполагается сокращение бюджета с $24,8 млрд в 2025 году до $18,8 млрд в 2026-м. В рамках «оптимизации рабочей силы» предполагается сокращение числа сотрудников с 17,5 тыс. до менее чем 12 тыс. человек за год. Тем временем расходы на науку предлагается сократить вдвое.

Как рассказала The New York Times подписант открытого обращения аналитик из Центра космических полетов имени Годдарда в Гринбелте Моника Горман, которая занимается независимой оценкой стоимости и графика проектов в исследовательском центре NASA, ее отдел уже получил информацию, что в следующем году финансирование предоставлено не будет.

В начале июля издание Politico, ознакомившееся с документами с информацией о готовящихся сокращениях в NASA, писало, что после обнародования Белым домом проекта федерального бюджета на 2026 год руководство космического агентства действительно начало предпринимать попытки сократить штат. В частности, сотрудникам предлагали досрочный выход на пенсию и компенсационные выплаты. По данным Politico, в результате по меньшей мере 2145 высокопоставленных сотрудников NASA, многие из которых работают в составе основных миссий агентства, решили покинуть агентство из-за давления. Не исключено, что в конечном счете NASA может лишиться и тех, кто играет важную роль в реализации планов по отправке астронавтов на Луну и высадке на Марс. А это главные приоритеты Дональда Трампа в космической сфере, за счет которых он намерен обеспечить США преимущество в космосе перед Китаем и Россией на ближайшие годы.

Анастасия Домбицкая