Путина наградили медалью «За верность российскому флоту»
Президент России Владимир Путин награжден медалью Морской коллегии России «За верность российскому флоту». Награду президенту вручил его помощник, председатель Морской коллегии Николай Патрушев, говорится в пресс-службе Кремля.
Владимир Путин был удостоен награды во время его посещения морского технического университета в Санкт-Петербурге. Президент прилетел в город, чтобы поздравить военнослужащих Военно-морского флота с днем ВМФ. Господин Путин также посетил учения в Санкт-Петербурге, заслушал доклады военачальников, осмотрел слаженность частей и часть стрельб.